Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода
2026-01-21T20:26+0300
экономика
рф
татьяна голикова
владимир путин
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Кабмин разработал предложение назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума установленные на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля, то есть это означает, что в пределах этого увеличения, пособие будет по-прежнему назначаться", - сказала Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
рф
