https://1prime.ru/20260121/golikova-866767205.html

Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода

Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода - 21.01.2026, ПРАЙМ

Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода

Кабмин разработал предложение назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума, заявила... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T20:26+0300

2026-01-21T20:26+0300

2026-01-21T20:26+0300

экономика

рф

татьяна голикова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_98cf9ab4982681a9328ff9bb1a06dccf.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Кабмин разработал предложение назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума установленные на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля, то есть это означает, что в пределах этого увеличения, пособие будет по-прежнему назначаться", - сказала Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.

https://1prime.ru/20260121/putin-866764507.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, татьяна голикова, владимир путин