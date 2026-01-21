https://1prime.ru/20260121/golikova-866770213.html

Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные

Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные - 21.01.2026, ПРАЙМ

Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные

Почти каждая третья семья, получавшая единое пособие в 2025 году, - многодетная, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T21:59+0300

2026-01-21T21:59+0300

2026-01-21T21:59+0300

экономика

общество

россия

рф

татьяна голикова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/23/841492385_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8fe142bdf50359edb44e33e0f6d763f1.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти каждая третья семья, получавшая единое пособие в 2025 году, - многодетная, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Должна сказать, что на основе наших аналитических данных почти каждая третья семья из числа получателей единого пособия в 2025 году - многодетная. Это 1,7 миллиона семей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что для многодетных семей существуют особые условия назначения единого пособия, так, один из родителей может не иметь трудового дохода. При оценке имущественного положения таких семей используется повышенный критерий, который позволяет им владеть двумя автомобилями, двумя гаражами или двумя местами для машин.

https://1prime.ru/20260121/golikova-866767205.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, татьяна голикова, владимир путин