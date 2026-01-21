Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/golikova-866770213.html
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные - 21.01.2026, ПРАЙМ
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные
Почти каждая третья семья, получавшая единое пособие в 2025 году, - многодетная, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:59+0300
2026-01-21T21:59+0300
экономика
общество
россия
рф
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/23/841492385_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8fe142bdf50359edb44e33e0f6d763f1.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти каждая третья семья, получавшая единое пособие в 2025 году, - многодетная, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Должна сказать, что на основе наших аналитических данных почти каждая третья семья из числа получателей единого пособия в 2025 году - многодетная. Это 1,7 миллиона семей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что для многодетных семей существуют особые условия назначения единого пособия, так, один из родителей может не иметь трудового дохода. При оценке имущественного положения таких семей используется повышенный критерий, который позволяет им владеть двумя автомобилями, двумя гаражами или двумя местами для машин.
https://1prime.ru/20260121/golikova-866767205.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/23/841492385_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c91006e5291c89f340ad4105ec534c7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, татьяна голикова, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова, Владимир Путин
21:59 21.01.2026
 
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные

Голикова: почти треть семей, получавших единое пособие в 2025 г, многодетные

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти каждая третья семья, получавшая единое пособие в 2025 году, - многодетная, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Должна сказать, что на основе наших аналитических данных почти каждая третья семья из числа получателей единого пособия в 2025 году - многодетная. Это 1,7 миллиона семей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
Она отметила, что для многодетных семей существуют особые условия назначения единого пособия, так, один из родителей может не иметь трудового дохода. При оценке имущественного положения таких семей используется повышенный критерий, который позволяет им владеть двумя автомобилями, двумя гаражами или двумя местами для машин.
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода
20:26
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала