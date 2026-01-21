https://1prime.ru/20260121/golikova-866770213.html
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные
Голикова: треть семей, получавших единое пособие в 2025 году, многодетные
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти каждая третья семья, получавшая единое пособие в 2025 году, - многодетная, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Должна сказать, что на основе наших аналитических данных почти каждая третья семья из числа получателей единого пособия в 2025 году - многодетная. Это 1,7 миллиона семей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что для многодетных семей существуют особые условия назначения единого пособия, так, один из родителей может не иметь трудового дохода. При оценке имущественного положения таких семей используется повышенный критерий, который позволяет им владеть двумя автомобилями, двумя гаражами или двумя местами для машин.
