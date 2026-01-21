Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить охране энергообъектов применять оружие - 21.01.2026
В Госдуме предложили разрешить охране энергообъектов применять оружие
2026-01-21T01:17+0300
2026-01-21T01:17+0300
энергетика
россия
николай шульгинов
госдума
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике предлагает разрешить охране энергетических объектов применять боевое огнестрельное оружие для защиты от атак беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов. Безопасность объектов энергетики в текущих условиях – один из актуальных вопросов в стабильной работе всего ТЭК. Госдума в 2024-2025 годах уже приняла ряд инициативы по охране энергообъектов. "Наша задача - донастроить законодательство под новые угрозы и вызовы. Прорабатываем вопрос о предоставлении работникам охранных организаций права на использование боевого огнестрельного оружия для защиты энергообъектов от атак БПЛА, о параметрах защиты таких объектов от воздействия БПЛА в экстерриториальных водах России и на континентальном шельфе", - сказал Шульгинов. По его словам, также в фокусе внимания думского комитета остается вопрос порядка возмещения ущерба третьим лицам, если они пострадали в результате надлежащего исполнения работником охраны своих обязанностей по защите энергообъекта от БПЛА. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 января.
россия, николай шульгинов, госдума
Энергетика, РОССИЯ, Николай Шульгинов, Госдума
01:17 21.01.2026
 
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике предлагает разрешить охране энергетических объектов применять боевое огнестрельное оружие для защиты от атак беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов.
Безопасность объектов энергетики в текущих условиях – один из актуальных вопросов в стабильной работе всего ТЭК. Госдума в 2024-2025 годах уже приняла ряд инициативы по охране энергообъектов.
"Наша задача - донастроить законодательство под новые угрозы и вызовы. Прорабатываем вопрос о предоставлении работникам охранных организаций права на использование боевого огнестрельного оружия для защиты энергообъектов от атак БПЛА, о параметрах защиты таких объектов от воздействия БПЛА в экстерриториальных водах России и на континентальном шельфе", - сказал Шульгинов.
По его словам, также в фокусе внимания думского комитета остается вопрос порядка возмещения ущерба третьим лицам, если они пострадали в результате надлежащего исполнения работником охраны своих обязанностей по защите энергообъекта от БПЛА.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 января.
 
