В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде
В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде
Депутаты Госдумы предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде, а также изображения недугов или пораженных органов человека, вызванных... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T01:24+0300
2026-01-21T01:39+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866727957.jpg?1768948793
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде, а также изображения недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по аналогии с пачками сигарет. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести в статью 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" изменения, предусматривающие указание на этикетке или контрэтикетке или потребительской тары (упаковке) алкогольной продукции значимой информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан алкогольной продукции, аналогичных предусмотренных Техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), вступившим в силу с 1 января 2024 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Одновременно предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет. Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране. "Устрашающие изображения стали "украшением" табачных пачек в России больше десятилетия назад. И спустя годы эта качественная международная практика демонстрирует устойчивый эффект: в публичных местах курильщики стесняются демонстрировать упаковки с искорëженными внутренними органами. Глядя на такие картинки, многие стали курить меньше или вовсе отказываться от сигарет. Такого же эффекта "шоковой" антирекламы мы хотим добиться от алкогольной тары, чтобы по возможности отбить желание у людей травить свой организм", - сказал Нилов РИА Новости.
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
01:24 21.01.2026 (обновлено: 01:39 21.01.2026)
 
В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде

В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о его вреде

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили размещать на бутылках с алкоголем информацию о вреде, а также изображения недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по аналогии с пачками сигарет.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести в статью 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" изменения, предусматривающие указание на этикетке или контрэтикетке или потребительской тары (упаковке) алкогольной продукции значимой информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан алкогольной продукции, аналогичных предусмотренных Техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), вступившим в силу с 1 января 2024 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Одновременно предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет.
Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране.
"Устрашающие изображения стали "украшением" табачных пачек в России больше десятилетия назад. И спустя годы эта качественная международная практика демонстрирует устойчивый эффект: в публичных местах курильщики стесняются демонстрировать упаковки с искорëженными внутренними органами. Глядя на такие картинки, многие стали курить меньше или вовсе отказываться от сигарет. Такого же эффекта "шоковой" антирекламы мы хотим добиться от алкогольной тары, чтобы по возможности отбить желание у людей травить свой организм", - сказал Нилов РИА Новости.
 
Заголовок открываемого материала