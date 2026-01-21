https://1prime.ru/20260121/gosduma-866728291.html

В Госдуме предложили размещать предупредительную надпись на упаковках

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил размещать предупредительную надпись на упаковках продуктов с повышенным содержанием сахара, соли, насыщенных жиров или других критически значимых веществ. Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении РИА Новости. "В целях формирования культуры ответственного питания у граждан предлагаю ввести на лицевой стороне упаковки размещение предупредительной надписи для категорий продукции с повышенным содержанием критически значимых веществ (добавленные сахара, насыщенные жиры, соль). Например: "Рекомендуется употреблять не более [X] грамм в день", - сказано в документе. Отмечается, что конкретные формулировки, перечень категорий продукции и пороговые значения содержания веществ для отнесения к ним должны быть разработаны на основе научно обоснованных норм здорового питания. "Данная мера позволит в простой и доступной форме донести до каждого покупателя информацию о необходимости умеренного потребления таких продуктов. Это станет эффективным практическим инструментом в системной работе по снижению рисков для здоровья населения и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, повышая уровень социальной ответственности в вопросах здоровья", - считает вице-спикер Госдумы. По его словам, реализация инициативы будет способствовать достижению национальных целей в сфере демографии и качества жизни, напрямую влияя на благополучие нынешних и будущих поколений россиян.

