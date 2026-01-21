Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за преступления с ценными бумагами - 21.01.2026, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за преступления с ценными бумагами
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг и другие преступления экономической направленности. Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, предусматривает повышение штрафа за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей, а если это совершила группа лиц по предварительному сговору – со 100-400 тысяч до 0,5-2 миллионов рублей, организованная группа – со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей. За злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах, либо за предоставление заведомо неполной или ложной информации предельный штраф повышается с 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Штрафы за неправомерное использование инсайдерской информации законопроектом увеличиваются с 0,3-1 миллиона до 0,75-2,5 миллионов рублей. Помимо этого, штраф за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги вырастет с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей; а если это совершено группой лиц – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей при одновременном лишении свободы на срок до пяти лет. За воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг штраф увеличивается с 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для группы лиц – с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей. Штраф за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в случаях, когда такое преступление совершено в крупном размере (от 3,5 миллионов до 13,5 миллионов рублей) или организованной группой, увеличивается с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до 12 или 15 лет соответственно. Сейчас при валютных переводах с использованием подложных документов в рамках группы лиц по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, а в рамках организованной группы – от пяти до десяти лет. При этом одновременно взимается штраф. Законопроект увеличивает его предельный размер с 1 до 2 миллионов рублей.
14:42 21.01.2026
 
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг и другие преступления экономической направленности.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, предусматривает повышение штрафа за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей, а если это совершила группа лиц по предварительному сговору – со 100-400 тысяч до 0,5-2 миллионов рублей, организованная группа – со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей.
За злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах, либо за предоставление заведомо неполной или ложной информации предельный штраф повышается с 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Штрафы за неправомерное использование инсайдерской информации законопроектом увеличиваются с 0,3-1 миллиона до 0,75-2,5 миллионов рублей.
Помимо этого, штраф за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги вырастет с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей; а если это совершено группой лиц – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей при одновременном лишении свободы на срок до пяти лет. За воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг штраф увеличивается с 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для группы лиц – с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей.
Штраф за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в случаях, когда такое преступление совершено в крупном размере (от 3,5 миллионов до 13,5 миллионов рублей) или организованной группой, увеличивается с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до 12 или 15 лет соответственно.
Сейчас при валютных переводах с использованием подложных документов в рамках группы лиц по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, а в рамках организованной группы – от пяти до десяти лет. При этом одновременно взимается штраф. Законопроект увеличивает его предельный размер с 1 до 2 миллионов рублей.
 
Экономика Финансы Общество РФ Госдума РОССИЯ ценные бумаги
 
 
