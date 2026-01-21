Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-21T04:58+0300
2026-01-21T04:58+0300
бизнес
экономика
россия
гренландия
рф
россельхознадзор
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Гренландия прекратила поставки рыбы и морепродуктов в Россию, но некоторые магазины все еще предлагают ее креветки и скумбрию, выяснило РИА Новости. Сайты крупных торговых сетей, а также небольших специализированных интернет-магазинов в России предлагают приобрести скумбрию, местом производства которой указана Гренландия. Некоторые онлайн-магазины также предлагают креветки, произведенные на острове. При этом Россельхознадзор в конце декабря сообщал, что обнаружил в креветках ряда гренландских производителей превышение допустимых норм мышьяка. Источники в рыбной отрасли рассказали, что Россия прекратила прямой импорт из Гренландии еще два года назад - крупных покупок с тех пор не было. Сама Гренландия также не сообщала о прямых поставках рыбы в Россию. В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией. Россия и Гренландия заключили соответствующее межправительственное соглашение в 1992 году. Основным элементом документа является взаимный обмен квотами добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии. В конце прошлого года страны договаривались о квотах на вылов палтуса, окуня, трески и пикши.
бизнес, россия, гренландия, рф, россельхознадзор
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Гренландия, РФ, Россельхознадзор
04:58 21.01.2026
 
Гренландия прекратила поставки рыбы в Россию

Гренландия прекратила поставки рыбы и морепродуктов в Россию

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Гренландия прекратила поставки рыбы и морепродуктов в Россию, но некоторые магазины все еще предлагают ее креветки и скумбрию, выяснило РИА Новости.
Сайты крупных торговых сетей, а также небольших специализированных интернет-магазинов в России предлагают приобрести скумбрию, местом производства которой указана Гренландия. Некоторые онлайн-магазины также предлагают креветки, произведенные на острове.
При этом Россельхознадзор в конце декабря сообщал, что обнаружил в креветках ряда гренландских производителей превышение допустимых норм мышьяка.
Источники в рыбной отрасли рассказали, что Россия прекратила прямой импорт из Гренландии еще два года назад - крупных покупок с тех пор не было. Сама Гренландия также не сообщала о прямых поставках рыбы в Россию.
В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией.
Россия и Гренландия заключили соответствующее межправительственное соглашение в 1992 году. Основным элементом документа является взаимный обмен квотами добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии. В конце прошлого года страны договаривались о квотах на вылов палтуса, окуня, трески и пикши.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГренландияРФРоссельхознадзор
 
 
