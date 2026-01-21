Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:10 21.01.2026
 
Россия ввезла 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии с начала года

Креветки. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года ввезла 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, по итогам 2025 года импорт составил 2,6 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.
"В Россию ввозятся рыба и морепродукция (по большей части креветка) из Гренландии… В 2025 году - 2,6 тысячи тонн, в 2026 году по состоянию на 19 января - 300 тонн", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, в 2023 году было ввезено 2,5 тысячи тонн, а в 2024 году - 5,4 тысячи тонн.
Ранее агентство выяснило, что Гренландия прекратила поставки рыбы и морепродуктов в Россию, но некоторые магазины все еще предлагают ее креветки и скумбрию.
В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией.
Россия и Гренландия заключили соответствующее межправительственное соглашение в 1992 году. Основным элементом документа является взаимный обмен квотами добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии.
 
