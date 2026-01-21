Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хакеры стали красть пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/hakery-866731747.html
Хакеры стали красть пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты
Хакеры стали красть пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты - 21.01.2026, ПРАЙМ
Хакеры стали красть пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты
Хакеры стали красть логины и пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты с фейковыми реферальными программами от популярных маркетплейсов, рассказали РИА Новости в | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:38+0300
2026-01-21T05:38+0300
технологии
бизнес
telegram
angara security
angara
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866731747.jpg?1768963087
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Хакеры стали красть логины и пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты с фейковыми реферальными программами от популярных маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. "Специалисты отдела защиты бренда компании Angara MTDR зафиксировали новый способ хищения логинов и паролей от портала государственных услуг... Теперь злоумышленники создают ботов в мессенджере Telegram под предлогом удобного взаимодействия с "официальной" реферальной программой от популярных маркетплейсов", - рассказали в Angara. Такие боты предлагают пользователям принять участие в "партнерских программах" известных торговых площадок с обещаниями "заработать с каждой покупки" или "получать эксклюзивную информацию об акциях". В названиях и описаниях используются слова ref, referral, service, бренды реальных компаний, а также ссылка на настоящий сайт маркетплейса, чтобы ввести в заблуждение. После того, как пользователь начинает диалог, бот предлагает пройти авторизацию через "Госуслуги" для доступа к полному функционалу "реферальной программы" - при нажатии на кнопку в Telegram открывается встроенное мини-приложение, которое визуально в точности копирует стандартную страницу входа на портал "Госуслуги". Пользователь не может увидеть адрес фишингового сайта, потому что приложение не показывает домена. Введенные учетные данные мгновенно перехватываются злоумышленниками, получающими полный доступ к личному кабинету на госпортале. Злоумышленники распространяют такие вредоносные боты через рекламу в Telegram-каналах, рассылку в чатах и личных сообщениях под предлогом "легкого и быстрого заработка". "Это технически проработанная фишинговая атака, использующая особенности интерфейса Telegram. Мини-приложение идеально имитирует официальный сервис, а отсутствие адресной строки лишает пользователя главного инструмента для проверки подлинности страницы. Получив доступ к учетной записи "Госуслуг", преступники могут совершать мошеннические действия от имени гражданина, в том числе пытаться получить кредиты или доступ к другим связанным сервисам", - объяснил руководитель группы киберразведки Angara MTDR Иван Захаров. Специалисты компании рекомендуют пользователям соблюдать базовые правила цифровой гигиены: проверять информацию о партнерских и реферальных программах исключительно на официальных сайтах, с осторожностью использовать встроенные мини-приложения в мессенджерах, особенно для ввода конфиденциальных данных. Не стоит вводить логины, пароли, паспортные данные или данные банковских карт на страницах, открывшихся из непроверенных источников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, telegram, angara security, angara
Технологии, Бизнес, Telegram, Angara Security, Angara
05:38 21.01.2026
 
Хакеры стали красть пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты

Angara Security: хакеры стали красть пароли от госуслуг через Telegram-боты

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Хакеры стали красть логины и пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты с фейковыми реферальными программами от популярных маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
"Специалисты отдела защиты бренда компании Angara MTDR зафиксировали новый способ хищения логинов и паролей от портала государственных услуг... Теперь злоумышленники создают ботов в мессенджере Telegram под предлогом удобного взаимодействия с "официальной" реферальной программой от популярных маркетплейсов", - рассказали в Angara.
Такие боты предлагают пользователям принять участие в "партнерских программах" известных торговых площадок с обещаниями "заработать с каждой покупки" или "получать эксклюзивную информацию об акциях". В названиях и описаниях используются слова ref, referral, service, бренды реальных компаний, а также ссылка на настоящий сайт маркетплейса, чтобы ввести в заблуждение.
После того, как пользователь начинает диалог, бот предлагает пройти авторизацию через "Госуслуги" для доступа к полному функционалу "реферальной программы" - при нажатии на кнопку в Telegram открывается встроенное мини-приложение, которое визуально в точности копирует стандартную страницу входа на портал "Госуслуги". Пользователь не может увидеть адрес фишингового сайта, потому что приложение не показывает домена. Введенные учетные данные мгновенно перехватываются злоумышленниками, получающими полный доступ к личному кабинету на госпортале.
Злоумышленники распространяют такие вредоносные боты через рекламу в Telegram-каналах, рассылку в чатах и личных сообщениях под предлогом "легкого и быстрого заработка".
"Это технически проработанная фишинговая атака, использующая особенности интерфейса Telegram. Мини-приложение идеально имитирует официальный сервис, а отсутствие адресной строки лишает пользователя главного инструмента для проверки подлинности страницы. Получив доступ к учетной записи "Госуслуг", преступники могут совершать мошеннические действия от имени гражданина, в том числе пытаться получить кредиты или доступ к другим связанным сервисам", - объяснил руководитель группы киберразведки Angara MTDR Иван Захаров.
Специалисты компании рекомендуют пользователям соблюдать базовые правила цифровой гигиены: проверять информацию о партнерских и реферальных программах исключительно на официальных сайтах, с осторожностью использовать встроенные мини-приложения в мессенджерах, особенно для ввода конфиденциальных данных. Не стоит вводить логины, пароли, паспортные данные или данные банковских карт на страницах, открывшихся из непроверенных источников.
 
ТехнологииБизнесTelegramAngara SecurityAngara
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала