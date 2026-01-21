https://1prime.ru/20260121/imena-866729503.html

Названы самые удачливые имена в России в 2025 году

Названы самые удачливые имена в России в 2025 году - 21.01.2026, ПРАЙМ

Названы самые удачливые имена в России в 2025 году

Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T04:07+0300

2026-01-21T04:07+0300

2026-01-21T04:19+0300

бизнес

россия

рф

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729503.jpg?1768958398

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. Организатор лотерей проанализировал статистику участников розыгрышей 2025 года и составил рейтинги самых популярных мужских и женских имён среди победителей. "Среди мужчин лидером по популярности стало имя Александр, а среди женщин чаще других встречались участницы с именем Елена", - рассказал организатор лотерей. В десятке самых популярных мужских имён игроков, которые чаще других выигрывали в лотерею в прошлом году, оказались Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег. Женщинам чаще везло, если их имена были Татьяна, Наталья, Ольга Ирина, Светлана, Екатерина, Анастасия, Юлия и Анна. При этом если брать только крупные призы от одного миллиона рублей, то среди мужских имен чаще всего побеждали также Александры, а среди женщин - Татьяны.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минфин рф, минфин