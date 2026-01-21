Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые удачливые имена в России в 2025 году - 21.01.2026
Названы самые удачливые имена в России в 2025 году
Названы самые удачливые имена в России в 2025 году - 21.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые удачливые имена в России в 2025 году
Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора... | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. Организатор лотерей проанализировал статистику участников розыгрышей 2025 года и составил рейтинги самых популярных мужских и женских имён среди победителей. "Среди мужчин лидером по популярности стало имя Александр, а среди женщин чаще других встречались участницы с именем Елена", - рассказал организатор лотерей. В десятке самых популярных мужских имён игроков, которые чаще других выигрывали в лотерею в прошлом году, оказались Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег. Женщинам чаще везло, если их имена были Татьяна, Наталья, Ольга Ирина, Светлана, Екатерина, Анастасия, Юлия и Анна. При этом если брать только крупные призы от одного миллиона рублей, то среди мужских имен чаще всего побеждали также Александры, а среди женщин - Татьяны.
04:07 21.01.2026 (обновлено: 04:19 21.01.2026)
 
Названы самые удачливые имена в России в 2025 году

"Национальная Лотерея": чаще всего в 2025 году в лотереях побеждали Александры и Елены

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Чаще всего в 2025 году в российских лотереях побеждали Александры и Елены, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
Организатор лотерей проанализировал статистику участников розыгрышей 2025 года и составил рейтинги самых популярных мужских и женских имён среди победителей.
"Среди мужчин лидером по популярности стало имя Александр, а среди женщин чаще других встречались участницы с именем Елена", - рассказал организатор лотерей.
В десятке самых популярных мужских имён игроков, которые чаще других выигрывали в лотерею в прошлом году, оказались Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег.
Женщинам чаще везло, если их имена были Татьяна, Наталья, Ольга Ирина, Светлана, Екатерина, Анастасия, Юлия и Анна.
При этом если брать только крупные призы от одного миллиона рублей, то среди мужских имен чаще всего побеждали также Александры, а среди женщин - Татьяны.
 
