Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/indeksy-866770469.html
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня - 21.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня
Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли на фоне ослабления геополитической напряжённости, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T22:09+0300
2026-01-21T22:09+0300
рынок
индексы
европа
сша
дональд трамп
гренландия
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/83434/74/834347499_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_3b713c5a8f9df977d96c82a73742785c.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли на фоне ослабления геополитической напряжённости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% относительно предыдущего закрытия - до 10 138,09 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 069,17 пункта, немецкий индекс DAX упал на 0,58% - до 24 560,98 пункта. Аналитики обратили внимание на реакцию рынков на ослабление геополитической напряжённости после смягчения риторики президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. "Рынок отскочил, когда он (Трамп – ред.) сказал, что США не будут применять силу", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег компании Nationwide в Бостоне Марк Хакетт (Mark Hackett). Эксперт добавил, что за год второго президентского срока Дональда Трампа инвесторы привыкли к его стилю ведения переговоров и неопределённости как их характерной части. Эксперты также оценили отсутствие угроз в речи президента США Дональда Трампа. "Важно было не столько то, что сказал президент, сколько то, что он не сказал", - обратил внимание представителей агентства Рейтер главный рыночный стратег компании Annex Wealth Management в Висконсине Брайан Якобсен (Brian Jacobsen). Аналитик также отметил, что президент США Дональд Трамп "не повторил свою угрозу введения тарифов против Европы, не сказал, что правительство применит силу, чтобы захватить Гренландию". Ранее на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.
https://1prime.ru/20260120/indeksy-866722921.html
европа
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83434/74/834347499_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_47d21053238808733be549c785085e28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, сша, дональд трамп, гренландия, dax
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Гренландия, DAX
22:09 21.01.2026
 
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИндексы.
Индексы. - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Индексы.. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли на фоне ослабления геополитической напряжённости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% относительно предыдущего закрытия - до 10 138,09 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 069,17 пункта, немецкий индекс DAX упал на 0,58% - до 24 560,98 пункта.
Аналитики обратили внимание на реакцию рынков на ослабление геополитической напряжённости после смягчения риторики президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии.
"Рынок отскочил, когда он (Трамп – ред.) сказал, что США не будут применять силу", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег компании Nationwide в Бостоне Марк Хакетт (Mark Hackett). Эксперт добавил, что за год второго президентского срока Дональда Трампа инвесторы привыкли к его стилю ведения переговоров и неопределённости как их характерной части.
Эксперты также оценили отсутствие угроз в речи президента США Дональда Трампа. "Важно было не столько то, что сказал президент, сколько то, что он не сказал", - обратил внимание представителей агентства Рейтер главный рыночный стратег компании Annex Wealth Management в Висконсине Брайан Якобсен (Brian Jacobsen).
Аналитик также отметил, что президент США Дональд Трамп "не повторил свою угрозу введения тарифов против Европы, не сказал, что правительство применит силу, чтобы захватить Гренландию".
Ранее на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня
20 января, 21:29
 
РынокИндексыЕВРОПАСШАДональд ТрампГренландияDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала