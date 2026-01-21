https://1prime.ru/20260121/indeksy-866770469.html

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня - 21.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли по итогам дня

Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли на фоне ослабления геополитической напряжённости, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T22:09+0300

2026-01-21T22:09+0300

2026-01-21T22:09+0300

рынок

индексы

европа

сша

дональд трамп

гренландия

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/83434/74/834347499_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_3b713c5a8f9df977d96c82a73742785c.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно выросли на фоне ослабления геополитической напряжённости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% относительно предыдущего закрытия - до 10 138,09 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 069,17 пункта, немецкий индекс DAX упал на 0,58% - до 24 560,98 пункта. Аналитики обратили внимание на реакцию рынков на ослабление геополитической напряжённости после смягчения риторики президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. "Рынок отскочил, когда он (Трамп – ред.) сказал, что США не будут применять силу", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег компании Nationwide в Бостоне Марк Хакетт (Mark Hackett). Эксперт добавил, что за год второго президентского срока Дональда Трампа инвесторы привыкли к его стилю ведения переговоров и неопределённости как их характерной части. Эксперты также оценили отсутствие угроз в речи президента США Дональда Трампа. "Важно было не столько то, что сказал президент, сколько то, что он не сказал", - обратил внимание представителей агентства Рейтер главный рыночный стратег компании Annex Wealth Management в Висконсине Брайан Якобсен (Brian Jacobsen). Аналитик также отметил, что президент США Дональд Трамп "не повторил свою угрозу введения тарифов против Европы, не сказал, что правительство применит силу, чтобы захватить Гренландию". Ранее на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.

https://1prime.ru/20260120/indeksy-866722921.html

европа

сша

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, сша, дональд трамп, гренландия, dax