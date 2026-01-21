Россия нарастила импорт мяса из Индии почти втрое

https://1prime.ru/20260121/indiya-866735189.html
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре прошлого года нарастила импорт мяса из Индии почти втрое, до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Российские компании за первые десять месяцев приобрели мяса крупного рогатого скота на 84,4 миллиона долларов против 29,87 миллиона годом ранее. Это стало наибольшей стоимостью импорта как минимум с 2016 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Помимо мяса индийские компании поставили в Россию значительные объемы креветок - на 134,6 миллиона долларов, что на треть больше уровня годом ранее.
