21.01.2026
Росстат назвал уровень инфляции в России за период с 13 по 19 января
2026-01-21T20:41+0300
2026-01-21T20:41+0300
экономика
россия
росстат
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 13 по 19 января составила 0,45%, с начала года цены выросли на 1,72%, сообщил в среду Росстат. "За период с 13 по 19 января 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,45%, с начала месяца 101,72%", - говорится в публикации. Как отмечали в Минэкономразвития, за период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС с 20% до 22%. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 2,7%. В том числе огурцы подорожали на 6%, помидоры - на 3,3%, картофель и морковь - на 2,6%, капуста - на 1,7%, свекла - на 1,6%, лук - на 1,4%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 13 по 19 января подорожали: водка - на 1,4%, маргарин - на 1,3%, печенье - на 0,7%, говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, свинина, сосиски, сардельки и гречка - на 0,3%, молоко, сметана, яйца, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, вермишель и соль - на 0,2%, вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, мука и пшено - на 0,1%. Подешевели кефир и рис - на 0,2%, баранина, курятина, макаронные изделия и сахар - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 13 по 19 января подорожали: хозяйственное мыло - на 0,7%, спички - на 0,4%, зубные пасты и щетки, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетная бумага и стиральные порошки - на 0,2%, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки - на 0,1%. Телевизоры подорожали на 1,8%, смартфоны - на 0,9%, электропылесосы - на 0,7%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - снизилась на 0,1%. Дизельное топливо и бензин выросли в цене на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал активированный уголь - на 0,5%, римантадин - на 0,4%, анальгин и нимесулид - на 0,3%, корвалол - на 0,2%. Снизились цены на валидол (на 0,3%), нафазолин и ренгалин (на 0,2%), левомеколь (на 0,1%).
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
20:41 21.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 13 по 19 января составила 0,45%, с начала года цены выросли на 1,72%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 13 по 19 января 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,45%, с начала месяца 101,72%", - говорится в публикации.
Как отмечали в Минэкономразвития, за период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС с 20% до 22%.
На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 2,7%. В том числе огурцы подорожали на 6%, помидоры - на 3,3%, картофель и морковь - на 2,6%, капуста - на 1,7%, свекла - на 1,6%, лук - на 1,4%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1,1%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 13 по 19 января подорожали: водка - на 1,4%, маргарин - на 1,3%, печенье - на 0,7%, говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, свинина, сосиски, сардельки и гречка - на 0,3%, молоко, сметана, яйца, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, вермишель и соль - на 0,2%, вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, мука и пшено - на 0,1%.
Подешевели кефир и рис - на 0,2%, баранина, курятина, макаронные изделия и сахар - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 13 по 19 января подорожали: хозяйственное мыло - на 0,7%, спички - на 0,4%, зубные пасты и щетки, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетная бумага и стиральные порошки - на 0,2%, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки - на 0,1%.
Телевизоры подорожали на 1,8%, смартфоны - на 0,9%, электропылесосы - на 0,7%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - снизилась на 0,1%. Дизельное топливо и бензин выросли в цене на 0,1%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал активированный уголь - на 0,5%, римантадин - на 0,4%, анальгин и нимесулид - на 0,3%, корвалол - на 0,2%. Снизились цены на валидол (на 0,3%), нафазолин и ренгалин (на 0,2%), левомеколь (на 0,1%).
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
Экономика РОССИЯ Росстат
 
 
Заголовок открываемого материала