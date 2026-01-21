Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении - 21.01.2026
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении - 21.01.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,56% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 2,69%, на остальные продукты питания – на 0,39%. В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 13 по 19 января темпы роста цен составили 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,67%.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4d2135045c62ece223a18a82d21df347.jpg
россия
Экономика, РОССИЯ
20:52 21.01.2026
 
Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении

Минэкономразвития: инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,56% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 2,69%, на остальные продукты питания – на 0,39%.
В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 13 по 19 января темпы роста цен составили 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,67%.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
