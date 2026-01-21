https://1prime.ru/20260121/inflyatsiya-866767966.html

Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 19 января составила 6,47% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,56% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 2,69%, на остальные продукты питания – на 0,39%. В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 13 по 19 января темпы роста цен составили 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,67%.

