https://1prime.ru/20260121/inflyatsiya-866768089.html

Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт

Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт - 21.01.2026, ПРАЙМ

Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт

Инфляция в России к середине-концу февраля 2026 года вернется на траекторию постепенного снижения, влияние разовых факторов начала года полностью себя... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T20:52+0300

2026-01-21T20:52+0300

2026-01-21T20:52+0300

экономика

россия

банк россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/77158/71/771587176_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_4d9071a373d7701ce4b9fd62c1a3f2ff.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России к середине-концу февраля 2026 года вернется на траекторию постепенного снижения, влияние разовых факторов начала года полностью себя исчерпает, такое мнение РИА Новости высказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. Инфляция в России на неделе с 13 по 19 января составила 0,45%, с начала года цены выросли на 1,72%, сообщил ранее в среду Росстат. "Недельная инфляция уже резко замедлилась с 1,26% за период 1-12 января до 0,45% за неделю с 13 по 19 января, что наглядно демонстрирует исчерпание импульса. Ожидается, что к середине-концу февраля 2026 года влияние разовых факторов полностью исчезнет, а инфляция вернется на траекторию постепенного снижения", - сказал Еремкин. По его словам, основной вклад в январский рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, проявился ожидаемый эффект от повышения налогов, акцизов, пошлин и сборов с 1 января. Во-вторых, сказался перенос сезонного роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь. Эксперт указал, что в декабре инфляция в данном сегменте была аномально низкой - 0,4% против 0,9% в среднем в этом месяце в 2016-2019 годов. В-третьих, с нового года были проиндексированы тарифы, в частности на транспорт. Еремкин также отметил, что структура роста цен также не свидетельствует о широкой инфляционной волне. "Годовой рост цен на непродовольственные товары (3,5%) остается ниже целевого показателя Банка России даже с учетом увеличения НДС. Динамика цен многих базовых продуктов питания (молоко, хлеб, яйца, мясо кур) умеренна, а на некоторые позиции (рис, сахар) цены и вовсе снижаются, что говорит о сбалансированности рынка", - пояснил он. Данные января не являются сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики, так как основной инфляционный фон остается управляемым, и у Банка России остается пространство для продолжения осторожного цикла снижения ключевой ставки, заключил Еремкин.

https://1prime.ru/20260120/peskov-866699026.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россия, росстат