ГД одобрила проект о запрете депортации иностранцев, служащих в ВС России

2026-01-21T15:18+0300
2026-01-21T15:18+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ. Законопроектом предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований. В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться административный штраф от 1 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.
15:18 21.01.2026
 
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ.
Законопроектом предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований.
В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться административный штраф от 1 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.
 
