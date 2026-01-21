https://1prime.ru/20260121/inostrantsy-866755203.html
ГД одобрила проект о запрете депортации иностранцев, служащих в ВС России
ГД одобрила проект о запрете депортации иностранцев, служащих в ВС России - 21.01.2026, ПРАЙМ
ГД одобрила проект о запрете депортации иностранцев, служащих в ВС России
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T15:18+0300
2026-01-21T15:18+0300
2026-01-21T15:18+0300
общество
россия
рф
вс рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75792/22/757922207_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d73f1bfa353bb7fc3d80d7904535227b.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ. Законопроектом предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований. В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться административный штраф от 1 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75792/22/757922207_25:0:569:408_1920x0_80_0_0_9efb988416199ee3dc55c8ecbc3f434a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, вс рф, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, ВС РФ, Госдума
ГД одобрила проект о запрете депортации иностранцев, служащих в ВС России
ГД приняла в I чтении проект о запрете депортации служащих в ВС России иностранцев