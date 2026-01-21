Верховный суд поддержал взыскание с Unicredit Bank в пользу "Русхимальянса"

https://1prime.ru/20260121/isk-866735908.html

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс" взыскали около 462,7 миллиона евро (около 42,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судья ВС РФ Денис Тютин, изучив кассационную жалобу ответчиков, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. В августе из судебных актов стало известно, что решение по этому делу, на тот момент уже вступившее в законную силу, было полностью исполнено. Суды в Северо-Западном округе взыскали с двух банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат. Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам 2021 года с истцом – на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и завода сжиженного природного газа. Поскольку Linde прекратила исполнять обязательства и контракт с ней был расторгнут, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку. Иск был полностью удовлетворен. Аналогичные иски "Русхимальянс" летом 2023 года предъявил еще четырем немецким банкам, тоже выступившим гарантами Linde, – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Эти иски тоже были удовлетворены судами. По ним с ответчиков взыскано более 658,5 миллионов евро.

