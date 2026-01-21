Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд поддержал взыскание с Unicredit Bank в пользу "Русхимальянса" - 21.01.2026
Верховный суд поддержал взыскание с Unicredit Bank в пользу "Русхимальянса"
Верховный суд поддержал взыскание с Unicredit Bank в пользу "Русхимальянса" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Верховный суд поддержал взыскание с Unicredit Bank в пользу "Русхимальянса"
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс" взыскали около 462,7 миллиона евро (около 42,2... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T09:26+0300
2026-01-21T09:26+0300
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс" взыскали около 462,7 миллиона евро (около 42,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судья ВС РФ Денис Тютин, изучив кассационную жалобу ответчиков, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. В августе из судебных актов стало известно, что решение по этому делу, на тот момент уже вступившее в законную силу, было полностью исполнено. Суды в Северо-Западном округе взыскали с двух банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат. Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам 2021 года с истцом – на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и завода сжиженного природного газа. Поскольку Linde прекратила исполнять обязательства и контракт с ней был расторгнут, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку. Иск был полностью удовлетворен. Аналогичные иски "Русхимальянс" летом 2023 года предъявил еще четырем немецким банкам, тоже выступившим гарантами Linde, – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Эти иски тоже были удовлетворены судами. По ним с ответчиков взыскано более 658,5 миллионов евро.
09:26 21.01.2026
 
Верховный суд поддержал взыскание с Unicredit Bank в пользу "Русхимальянса"

Верховный суд РФ поддержал взыскание с Unicredit 462,7 млн евро в пользу "Русхимальянса"

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс" взыскали около 462,7 миллиона евро (около 42,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Судья ВС РФ Денис Тютин, изучив кассационную жалобу ответчиков, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
В августе из судебных актов стало известно, что решение по этому делу, на тот момент уже вступившее в законную силу, было полностью исполнено.
Суды в Северо-Западном округе взыскали с двух банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат.
Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам 2021 года с истцом – на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и завода сжиженного природного газа.
Поскольку Linde прекратила исполнять обязательства и контракт с ней был расторгнут, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку. Иск был полностью удовлетворен.
Аналогичные иски "Русхимальянс" летом 2023 года предъявил еще четырем немецким банкам, тоже выступившим гарантами Linde, – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Эти иски тоже были удовлетворены судами. По ним с ответчиков взыскано более 658,5 миллионов евро.
 
