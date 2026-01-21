https://1prime.ru/20260121/kakao-866751638.html
Цены на какао-бобы упали ниже 4300 долларов за тонну впервые за два года
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в среду падают почти на 8%, впервые за два года опустившись ниже отметки в 4 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.51 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 7,79% относительно предыдущего закрытия - до 4 290,5 доллара за тонну. Ниже отметки в 4 300 долларов показатель находится впервые с 12 января 2024 года. Цены на бобы какао с начала года опустились уже на 28%, при этом в декабре показатель вырос на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
