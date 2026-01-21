https://1prime.ru/20260121/kakao-866751638.html

Цены на какао-бобы упали ниже 4300 долларов за тонну впервые за два года

Цены на какао-бобы упали ниже 4300 долларов за тонну впервые за два года - 21.01.2026, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы упали ниже 4300 долларов за тонну впервые за два года

Биржевые цены на какао-бобы в мире в среду падают почти на 8%, впервые за два года опустившись ниже отметки в 4 300 долларов за тонну, следует из данных ICE... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T13:22+0300

2026-01-21T13:22+0300

2026-01-21T13:22+0300

экономика

рынок

какао-бобы

цены на какао-бобы

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859612145_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f7aed00c39d71fe950efac0710297cce.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в среду падают почти на 8%, впервые за два года опустившись ниже отметки в 4 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.51 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 7,79% относительно предыдущего закрытия - до 4 290,5 доллара за тонну. Ниже отметки в 4 300 долларов показатель находится впервые с 12 января 2024 года. Цены на бобы какао с начала года опустились уже на 28%, при этом в декабре показатель вырос на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, какао-бобы, цены на какао-бобы, мировая экономика