Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/kanada-866731514.html
Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ
Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ
Канадские военные разрабатывают планы партизанской войны на случай американского вторжения, сообщает газета Globe And Mail со ссылкой на источники. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:33+0300
2026-01-21T05:33+0300
в мире
сша
канада
дональд трамп
гренландия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Канадские военные разрабатывают планы партизанской войны на случай американского вторжения, сообщает газета Globe And Mail со ссылкой на источники."Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды", — говорится в материале. Источники сообщили, что военные предполагают, что американские силы начнут наступление с юга, стремительно захватывая ключевые позиции на земле и море за несколько дней. При этом канадское командование признает нехватку ресурсов и сил для отражения предполагаемой атаки, поэтому намерено использовать методы партизанской борьбы, включая диверсии и засады с использованием дронов. Отношения между канадскими и американскими военными пока остаются дружественными, сообщает издание. Один из источников указал, что возможным индикатором нападения может стать заявление Вашингтона об окончании сотрудничества в рамках NORAD. Это может указывать на планы США по силовому захвату Канады. Газета подчеркивает, что на данный момент все моделирования носили только ознакомительный характер, и канадское правительство не считает такой сценарий вероятным. В начале января Bloomberg сообщило о беспокойстве канадцев, что они могут стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью президента США Дональда Трампа. В 2025 году Трамп заявлял, называя бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада", на фоне торговых противоречий. Трамп потом отметил, что Канада могла бы избежать тарифов и получить защиту, если бы стала частью США. В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позже Лэндри подтвердил интерес США к острову. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил недовольство и планирует вызвать посла США в Копенгагене для объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен совместно предостерегли Америку от захвата, напомнив о важности уважения территориальной целостности.
сша
канада
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, сша, канада, дональд трамп, гренландия
В мире, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Гренландия
05:33 21.01.2026
 
Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ

Globe and Mail: Канада готовится к партизанской войне с США

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава. Архивное фото
© Unsplash/Jason Hafso
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Канадские военные разрабатывают планы партизанской войны на случай американского вторжения, сообщает газета Globe And Mail со ссылкой на источники.
"Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды", — говорится в материале.
Источники сообщили, что военные предполагают, что американские силы начнут наступление с юга, стремительно захватывая ключевые позиции на земле и море за несколько дней.
При этом канадское командование признает нехватку ресурсов и сил для отражения предполагаемой атаки, поэтому намерено использовать методы партизанской борьбы, включая диверсии и засады с использованием дронов.
Отношения между канадскими и американскими военными пока остаются дружественными, сообщает издание.
Один из источников указал, что возможным индикатором нападения может стать заявление Вашингтона об окончании сотрудничества в рамках NORAD. Это может указывать на планы США по силовому захвату Канады.
Газета подчеркивает, что на данный момент все моделирования носили только ознакомительный характер, и канадское правительство не считает такой сценарий вероятным.
В начале января Bloomberg сообщило о беспокойстве канадцев, что они могут стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью президента США Дональда Трампа. В 2025 году Трамп заявлял, называя бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада", на фоне торговых противоречий. Трамп потом отметил, что Канада могла бы избежать тарифов и получить защиту, если бы стала частью США.
В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позже Лэндри подтвердил интерес США к острову. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил недовольство и планирует вызвать посла США в Копенгагене для объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен совместно предостерегли Америку от захвата, напомнив о важности уважения территориальной целостности.
 
В миреСШАКАНАДАДональд ТрампГренландия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала