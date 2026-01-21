https://1prime.ru/20260121/kanada-866731514.html

Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ

Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ

Канада готовится к партизанской войне с США, пишут СМИ

Канадские военные разрабатывают планы партизанской войны на случай американского вторжения, сообщает газета Globe And Mail со ссылкой на источники. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T05:33+0300

2026-01-21T05:33+0300

2026-01-21T05:33+0300

в мире

сша

канада

дональд трамп

гренландия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Канадские военные разрабатывают планы партизанской войны на случай американского вторжения, сообщает газета Globe And Mail со ссылкой на источники."Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды", — говорится в материале. Источники сообщили, что военные предполагают, что американские силы начнут наступление с юга, стремительно захватывая ключевые позиции на земле и море за несколько дней. При этом канадское командование признает нехватку ресурсов и сил для отражения предполагаемой атаки, поэтому намерено использовать методы партизанской борьбы, включая диверсии и засады с использованием дронов. Отношения между канадскими и американскими военными пока остаются дружественными, сообщает издание. Один из источников указал, что возможным индикатором нападения может стать заявление Вашингтона об окончании сотрудничества в рамках NORAD. Это может указывать на планы США по силовому захвату Канады. Газета подчеркивает, что на данный момент все моделирования носили только ознакомительный характер, и канадское правительство не считает такой сценарий вероятным. В начале января Bloomberg сообщило о беспокойстве канадцев, что они могут стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью президента США Дональда Трампа. В 2025 году Трамп заявлял, называя бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада", на фоне торговых противоречий. Трамп потом отметил, что Канада могла бы избежать тарифов и получить защиту, если бы стала частью США. В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позже Лэндри подтвердил интерес США к острову. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил недовольство и планирует вызвать посла США в Копенгагене для объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен совместно предостерегли Америку от захвата, напомнив о важности уважения территориальной целостности.

сша

канада

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сша, канада, дональд трамп, гренландия