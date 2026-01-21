https://1prime.ru/20260121/karta-866715657.html

Россиянам объяснили, когда неуплата ЖКХ повышает шанс блокировки карты

Россиянам объяснили, когда неуплата ЖКХ повышает шанс блокировки карты - 21.01.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, когда неуплата ЖКХ повышает шанс блокировки карты

Сам по себе факт того, что с чьей-то конкретной банковской карты не платят за услуги ЖКХ, не может привести к подозрениям и тем более блокировке. Однако это... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T03:03+0300

2026-01-21T03:03+0300

2026-01-21T03:03+0300

финансы

банковская карта

жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/83220/52/832205282_0:501:1861:1548_1920x0_80_0_0_963873d79fe3677844b866675ff5e3b7.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Сам по себе факт того, что с чьей-то конкретной банковской карты не платят за услуги ЖКХ, не может привести к подозрениям и тем более блокировке. Однако это одно из звеньев в цепочке, которая в конечном итоге может сыграть против владельца, рассказал агентству “Прайм” эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь."Банк может насторожиться, если карту фактически только пополняют, а обычных трат (магазины, аптеки, проезд и т.п.) нет. Редкие оплаты и отсутствие обычной финансовой активности повышает вероятность того, что картой пользуются не по назначению. А, например, для дропперства: обналичивания через посредников”, - пояснил он.Приостановка операций регулируется законами. Например, ФЗ-167 от 27 июня 2018 года позволяет блокировать операции до двух рабочих дней при подозрении на мошенничество. ФЗ-161 от 27 июня 2011 года определяет правила электронных платежей и их безопасность, а ФЗ-115 от 07 августа 2001 года обязывает банки отслеживать подозрительные операции клиентов.Ни один из этих законов не требует платить за коммуналку картой или совершать жизненно важные траты. Но из-за участившихся случаев мошенничества банки, вероятно, стали пристальнее следить за клиентами. Риски возрастают, когда на карту приходит много переводов от разных людей или владелец активно переводит деньги другим. Конкретные признаки подозрительных операций не разглашаются, чтобы мошенники не могли обходить проверки.Если карту всё же заблокировали, это обычно ненадолго. Банк старается побыстрее удостовериться, что всё законно. Часто достаточно ответить на звонок сотрудника банка или прийти в офис, чтобы подтвердить платежи. При крупных или необычных суммах лучше заранее подготовить документы, показывающие происхождение денег. Это поможет быстрее снять ограничения, если они возникнут.“Такие меры в итоге позволяют эффективнее бороться с мошенничеством. А если они и затрагивают обычных людей, то блокировки карт обычно длятся недолго. Вероятно, чтобы уменьшить риск попадания под подозрительные операции, можно заранее настроить автоплатеж по коммунальным счетам", - советует Дмитрий Бондарь.

https://1prime.ru/20251103/shtrafy-864192119.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банковская карта, жкх