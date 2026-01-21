Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, когда неуплата ЖКХ повышает шанс блокировки карты - 21.01.2026
Россиянам объяснили, когда неуплата ЖКХ повышает шанс блокировки карты
финансы
банковская карта
жкх
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Сам по себе факт того, что с чьей-то конкретной банковской карты не платят за услуги ЖКХ, не может привести к подозрениям и тем более блокировке. Однако это одно из звеньев в цепочке, которая в конечном итоге может сыграть против владельца, рассказал агентству “Прайм” эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь."Банк может насторожиться, если карту фактически только пополняют, а обычных трат (магазины, аптеки, проезд и т.п.) нет. Редкие оплаты и отсутствие обычной финансовой активности повышает вероятность того, что картой пользуются не по назначению. А, например, для дропперства: обналичивания через посредников”, - пояснил он.Приостановка операций регулируется законами. Например, ФЗ-167 от 27 июня 2018 года позволяет блокировать операции до двух рабочих дней при подозрении на мошенничество. ФЗ-161 от 27 июня 2011 года определяет правила электронных платежей и их безопасность, а ФЗ-115 от 07 августа 2001 года обязывает банки отслеживать подозрительные операции клиентов.Ни один из этих законов не требует платить за коммуналку картой или совершать жизненно важные траты. Но из-за участившихся случаев мошенничества банки, вероятно, стали пристальнее следить за клиентами. Риски возрастают, когда на карту приходит много переводов от разных людей или владелец активно переводит деньги другим. Конкретные признаки подозрительных операций не разглашаются, чтобы мошенники не могли обходить проверки.Если карту всё же заблокировали, это обычно ненадолго. Банк старается побыстрее удостовериться, что всё законно. Часто достаточно ответить на звонок сотрудника банка или прийти в офис, чтобы подтвердить платежи. При крупных или необычных суммах лучше заранее подготовить документы, показывающие происхождение денег. Это поможет быстрее снять ограничения, если они возникнут.“Такие меры в итоге позволяют эффективнее бороться с мошенничеством. А если они и затрагивают обычных людей, то блокировки карт обычно длятся недолго. Вероятно, чтобы уменьшить риск попадания под подозрительные операции, можно заранее настроить автоплатеж по коммунальным счетам", - советует Дмитрий Бондарь.
финансы, банковская карта, жкх
Финансы, банковская карта, ЖКХ
Россиянам объяснили, когда неуплата ЖКХ повышает шанс блокировки карты

