Европейские элиты распивают шампанское в Давосе на фоне трагедии на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:09+0300
2026-01-21T23:09+0300
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Европейские элиты распивают шампанское в Давосе на фоне трагедии на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока увлеченные иллюзиями элиты Евросоюза пьют шампанское в Давосе, подлинная реальность диктатуры Зеленского тщательно скрывается", — написал он.Боуз напомнил о тяжелых потерях Киева: более миллиона погибших, почти миллион тяжело раненых и сотни тысяч инвалидов.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
23:09 21.01.2026
 
"Диктатура Зеленского". Происходящее в Давосе возмутило журналиста

Боуз: элиты ЕС веселятся в Давосе на фоне катастрофы на Украине

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Европейские элиты распивают шампанское в Давосе на фоне трагедии на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Пока увлеченные иллюзиями элиты Евросоюза пьют шампанское в Давосе, подлинная реальность диктатуры Зеленского тщательно скрывается", — написал он.
Боуз напомнил о тяжелых потерях Киева: более миллиона погибших, почти миллион тяжело раненых и сотни тысяч инвалидов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
