https://1prime.ru/20260121/kazan-866738010.html

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - 21.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T10:14+0300

2026-01-21T10:14+0300

2026-01-21T10:14+0300

бизнес

казань

росавиация

воздушный транспорт

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863701222_0:49:2937:1701_1920x0_80_0_0_42f547223a56f8dec1e31b856ded30a5.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

казань

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казань, росавиация, воздушный транспорт, татарстан