https://1prime.ru/20260121/kazan-866738010.html
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - 21.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T10:14+0300
2026-01-21T10:14+0300
2026-01-21T10:14+0300
бизнес
казань
росавиация
воздушный транспорт
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863701222_0:49:2937:1701_1920x0_80_0_0_42f547223a56f8dec1e31b856ded30a5.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
казань
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863701222_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_03712574d1bc7dd15e5693da053875e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, казань, росавиация, воздушный транспорт, татарстан
Бизнес, КАЗАНЬ, Росавиация, Воздушный транспорт, ТАТАРСТАН
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Казани