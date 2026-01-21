Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям защитить свой бизнес от киберугроз, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что большинство инцидентов можно предотвратить своевременным внедрением базовых мер безопасности.
"Разделите личное и рабочее цифровое пространство — используйте для работы отдельное устройство, не устанавливайте на него личные мессенджеры и банковские сервисы. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение - отдайте предпочтение известным российским сервисам", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве рассказали, что также нужно включить двухфакторную аутентификацию везде, а в качестве второго фактора использовать биометрию. Кроме того, важным фактором в защите от киберугроз является своевременное обновление системы, создание резервных копий и замена пароля на альтернативные методы входа.
Также в МВД рассказали, что важным нюансом при защите от киберугроз является работа с сотрудниками, их информирование и определение порядка действий при локализации инцидента.
"Подготовьтесь к инциденту заранее — определите порядок действий сотрудников и роли при его локализации. Проводите информирование – разъясняйте сотрудникам признаки фишинга, применяемые злоумышленниками манипуляции и базовые принципы киберпреступности", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что важно обеспечить подотчётность сотрудников — создавать для них отдельные учётные записи, разграничивать права доступа, оперативно отключать уволенных сотрудников.