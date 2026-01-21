https://1prime.ru/20260121/kiberugrozy-866740377.html

Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз

Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз - 21.01.2026, ПРАЙМ

Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз

Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T10:56+0300

2026-01-21T10:56+0300

2026-01-21T10:56+0300

технологии

финансы

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/76313/42/763134289_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_b2c705ce0951cd3802acf768ced0e449.jpg

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям защитить свой бизнес от киберугроз, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве подчеркнули, что большинство инцидентов можно предотвратить своевременным внедрением базовых мер безопасности. "Разделите личное и рабочее цифровое пространство — используйте для работы отдельное устройство, не устанавливайте на него личные мессенджеры и банковские сервисы. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение - отдайте предпочтение известным российским сервисам", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве рассказали, что также нужно включить двухфакторную аутентификацию везде, а в качестве второго фактора использовать биометрию. Кроме того, важным фактором в защите от киберугроз является своевременное обновление системы, создание резервных копий и замена пароля на альтернативные методы входа. Также в МВД рассказали, что важным нюансом при защите от киберугроз является работа с сотрудниками, их информирование и определение порядка действий при локализации инцидента. "Подготовьтесь к инциденту заранее — определите порядок действий сотрудников и роли при его локализации. Проводите информирование – разъясняйте сотрудникам признаки фишинга, применяемые злоумышленниками манипуляции и базовые принципы киберпреступности", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что важно обеспечить подотчётность сотрудников — создавать для них отдельные учётные записи, разграничивать права доступа, оперативно отключать уволенных сотрудников.

https://1prime.ru/20260116/dannye-866557879.html

https://1prime.ru/20250919/mvd-862484881.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия, мвд