Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз - 21.01.2026, ПРАЙМ
Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз
Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз - 21.01.2026, ПРАЙМ
Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз
Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T10:56+0300
2026-01-21T10:56+0300
технологии
финансы
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/42/763134289_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_b2c705ce0951cd3802acf768ced0e449.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям защитить свой бизнес от киберугроз, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве подчеркнули, что большинство инцидентов можно предотвратить своевременным внедрением базовых мер безопасности. "Разделите личное и рабочее цифровое пространство — используйте для работы отдельное устройство, не устанавливайте на него личные мессенджеры и банковские сервисы. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение - отдайте предпочтение известным российским сервисам", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве рассказали, что также нужно включить двухфакторную аутентификацию везде, а в качестве второго фактора использовать биометрию. Кроме того, важным фактором в защите от киберугроз является своевременное обновление системы, создание резервных копий и замена пароля на альтернативные методы входа. Также в МВД рассказали, что важным нюансом при защите от киберугроз является работа с сотрудниками, их информирование и определение порядка действий при локализации инцидента. "Подготовьтесь к инциденту заранее — определите порядок действий сотрудников и роли при его локализации. Проводите информирование – разъясняйте сотрудникам признаки фишинга, применяемые злоумышленниками манипуляции и базовые принципы киберпреступности", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что важно обеспечить подотчётность сотрудников — создавать для них отдельные учётные записи, разграничивать права доступа, оперативно отключать уволенных сотрудников.
технологии, финансы, россия, мвд
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МВД
10:56 21.01.2026
 
Предпринимателям рассказали, как защитить бизнес от киберугроз

МВД рассказало предпринимателям о мерах защиты бизнеса от киберугроз

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Разделение цифрового пространства, использование лицензионных антивирусов и двухфакторной аутентификации – немногие из мер, которые помогут предпринимателям защитить свой бизнес от киберугроз, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что большинство инцидентов можно предотвратить своевременным внедрением базовых мер безопасности.
"Разделите личное и рабочее цифровое пространство — используйте для работы отдельное устройство, не устанавливайте на него личные мессенджеры и банковские сервисы. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение - отдайте предпочтение известным российским сервисам", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве рассказали, что также нужно включить двухфакторную аутентификацию везде, а в качестве второго фактора использовать биометрию. Кроме того, важным фактором в защите от киберугроз является своевременное обновление системы, создание резервных копий и замена пароля на альтернативные методы входа.
Также в МВД рассказали, что важным нюансом при защите от киберугроз является работа с сотрудниками, их информирование и определение порядка действий при локализации инцидента.
"Подготовьтесь к инциденту заранее — определите порядок действий сотрудников и роли при его локализации. Проводите информирование – разъясняйте сотрудникам признаки фишинга, применяемые злоумышленниками манипуляции и базовые принципы киберпреступности", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что важно обеспечить подотчётность сотрудников — создавать для них отдельные учётные записи, разграничивать права доступа, оперативно отключать уволенных сотрудников.
