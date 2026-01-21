На Западе рассказали, что устроили Зеленский и Кличко в Киеве
BZ: Зеленский и Кличко превратили энергокризис в политическое шоу
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко превратили энергетический кризис в столице в инструмент политической борьбы за счет населения, пишет Berliner Zeitung.
"В разгар режима чрезвычайного положения обостряется тлеющая уже много лет борьба за власть, которая все больше приобретает черты предвыборной кампании", — отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что Киев переживает самый тяжелый энергетический кризис с начала 2022 года. Однако вместо решения накопившихся проблем глава киевского режима и мэр города публично обмениваются обвинениями, пишет BZ.
В начале января Зеленский обрушился с критикой на Кличко за слабую подготовку столицы к авиаударам. Ранее мэр Киева рекомендовал жителям покинуть город из-за перебоев с электричеством и отоплением, назвав свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. Повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, из-за чего производство электроэнергии резко сократилось, тогда как потребности населения остались прежними.
По данным Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре, используемой для работы ВПК. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым домам и социальным учреждениям не наносятся.