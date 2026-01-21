https://1prime.ru/20260121/kitay-866769119.html
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России - 21.01.2026, ПРАЙМ
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:31+0300
2026-01-21T21:31+0300
2026-01-21T21:31+0300
экономика
россия
газ
китай
казахстан
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Так, за весь 2025 год стоимость поставок обогащенного урана составила 1,19 миллиарда долларов, что стало максимум за все время торговли двух стран. При этом Россия осталась для Поднебесной главным поставщиком обогащенного урана с долей почти в 95%. Также КНР покупала его у Казахстана на 67,3 миллиона долларов и в совсем небольших объемах у Великобритании, Франции и США. Помимо обогащенного урана, Китай закупал у России актиний-225 (3,2 миллиона долларов) и радий-223 (267,4 тысячи), которые обычно применяют при лечении рака, радиоактивный кобальт, нужный для медицинской диагностики (2,5 миллиона), природный уран (115 тысяч) и другие радиоактивные элементы.
https://1prime.ru/20260121/ssha-866759590.html
китай
казахстан
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, китай, казахстан, великобритания
Экономика, РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из РФ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Так, за весь 2025 год стоимость поставок обогащенного урана составила 1,19 миллиарда долларов, что стало максимум за все время торговли двух стран.
При этом Россия осталась для Поднебесной главным поставщиком обогащенного урана с долей почти в 95%. Также КНР
покупала его у Казахстана
на 67,3 миллиона долларов и в совсем небольших объемах у Великобритании
, Франции
и США
.
Помимо обогащенного урана, Китай закупал у России актиний-225 (3,2 миллиона долларов) и радий-223 (267,4 тысячи), которые обычно применяют при лечении рака, радиоактивный кобальт, нужный для медицинской диагностики (2,5 миллиона), природный уран (115 тысяч) и другие радиоактивные элементы.
Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем