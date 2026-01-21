Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
экономика
россия
газ
китай
казахстан
великобритания
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни. Так, за весь 2025 год стоимость поставок обогащенного урана составила 1,19 миллиарда долларов, что стало максимум за все время торговли двух стран. При этом Россия осталась для Поднебесной главным поставщиком обогащенного урана с долей почти в 95%. Также КНР покупала его у Казахстана на 67,3 миллиона долларов и в совсем небольших объемах у Великобритании, Франции и США. Помимо обогащенного урана, Китай закупал у России актиний-225 (3,2 миллиона долларов) и радий-223 (267,4 тысячи), которые обычно применяют при лечении рака, радиоактивный кобальт, нужный для медицинской диагностики (2,5 миллиона), природный уран (115 тысяч) и другие радиоактивные элементы.
китай
казахстан
великобритания
россия, газ, китай, казахстан, великобритания
Экономика, РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Так, за весь 2025 год стоимость поставок обогащенного урана составила 1,19 миллиарда долларов, что стало максимум за все время торговли двух стран.
При этом Россия осталась для Поднебесной главным поставщиком обогащенного урана с долей почти в 95%. Также КНР покупала его у Казахстана на 67,3 миллиона долларов и в совсем небольших объемах у Великобритании, Франции и США.
Помимо обогащенного урана, Китай закупал у России актиний-225 (3,2 миллиона долларов) и радий-223 (267,4 тысячи), которые обычно применяют при лечении рака, радиоактивный кобальт, нужный для медицинской диагностики (2,5 миллиона), природный уран (115 тысяч) и другие радиоактивные элементы.
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Торгпред США выразил сомнение в достижении торгового соглашения с Китаем
