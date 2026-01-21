В Иркутской области нашли наибольшее количество незаконных майнинговых ферм

https://1prime.ru/20260121/kolichestvo-866728842.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Наибольшее количество незаконных криптомайнинговых ферм в 2025 году обнаружено в Иркутской области, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. "По открытым данным, в 2025 году наибольшее количество незаконных майнинговых ферм обнаружено в Иркутской области, даже несмотря на введенный там запрет. И это действительно так", - сказал депутат. Он добавил, что члены комитета с рабочей поездкой посещали регион в конце прошлого года, они увидели так называемые "энергополя", где под видом жилищного строительства могут скрываться майнинговые установки, а также склады, где хранятся тысячи единиц конфискованного майнингового оборудования, в том числе - специально построенные для этого подстанции. При этом в октябре глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял РИА Новости, что незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен. Также ранее в "Россетях" сообщали, что "черные" майнеры на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Сезонный запрет майнинга в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края также планируют заменить полным запретом. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 января.

