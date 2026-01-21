https://1prime.ru/20260121/kosmos-866762029.html

"Упадет на Солнце". Ученые рассказали о загадочной находке в космосе

"Упадет на Солнце". Ученые рассказали о загадочной находке в космосе

"Упадет на Солнце". Ученые рассказали о загадочной находке в космосе

Ученые открыли первую комету в 2026 году, которая весной сгорит на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ученые открыли первую комету в 2026 году, которая весной сгорит на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН со ссылкой на данные Международного астрономического союза.Обнаруженное небесное тело получило название C/2026 A1 (MAPS).Ученые подчеркивают, что жизненный путь кометы подходит к концу и уже в апреле она упадет на Солнце."Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадёт на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остаётся жить 73 дня", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.Ученые рассказали, что данная комета предположительно является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в рукописях Китая, Японии и Британии. Впоследствии она раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе Земли как Великая комета 1843 года, уточняется в тексте.

