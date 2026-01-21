https://1prime.ru/20260121/krizis-866773138.html
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что Европа столкнулась с энергетическим коллапсом из-за перехода на возобновляемые источники энергии."Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — сказал политик.Трамп добавил, что каждое вращение винта ветряной электростанции обходится Европе в одну тысячу долларов.Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США прибыл туда 21 января для участия в мероприятиях форума.
