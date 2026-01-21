https://1prime.ru/20260121/krizis-866773138.html

"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе

"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе - 21.01.2026, ПРАЙМ

"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе

Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что Европа столкнулась с энергетическим коллапсом из-за перехода на возобновляемые источники энергии. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T23:05+0300

2026-01-21T23:05+0300

2026-01-21T23:05+0300

европа

сша

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что Европа столкнулась с энергетическим коллапсом из-за перехода на возобновляемые источники энергии."Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — сказал политик.Трамп добавил, что каждое вращение винта ветряной электростанции обходится Европе в одну тысячу долларов.Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США прибыл туда 21 января для участия в мероприятиях форума.

https://1prime.ru/20260121/forum-866772615.html

https://1prime.ru/20260120/ukraina-866689211.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, дональд трамп, мировая экономика