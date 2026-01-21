Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе - 21.01.2026
https://1prime.ru/20260121/krizis-866773138.html
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе
Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что Европа столкнулась с энергетическим коллапсом из-за перехода на возобновляемые источники энергии. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:05+0300
2026-01-21T23:05+0300
европа
сша
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что Европа столкнулась с энергетическим коллапсом из-за перехода на возобновляемые источники энергии."Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — сказал политик.Трамп добавил, что каждое вращение винта ветряной электростанции обходится Европе в одну тысячу долларов.Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США прибыл туда 21 января для участия в мероприятиях форума.
европа
сша
европа, сша, дональд трамп, мировая экономика
ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
23:05 21.01.2026
 
"Разрушайте ваши земли". Трамп резко высказался о Европе

Трамп: энергокризис в Европе вызвали ветряные электростанции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что Европа столкнулась с энергетическим коллапсом из-за перехода на возобновляемые источники энергии.
"Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли", — сказал политик.
ЕВРОПАСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала