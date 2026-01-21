https://1prime.ru/20260121/kuzbass-866733611.html
Кузбасс в 2025 году впервые отправил на экспорт рапсовое масло и пшеницу
НОВОСИБИРСК, 21 янв - ПРАЙМ. Кемеровская область в 2025 году впервые отправила на экспорт в Китай рапсовое масло, а во Вьетнам пшеницу, сообщил в среду губернатор Илья Середюк.
"Впервые экспортированы 350 тонн рапсового масла в Китай и 1191 тонна пшеницы во Вьетнам. Мука кузбасского помола поставляется в семь государств, включая новые рынки — ОАЭ и Таиланд", - написал губернатор в Telegram-канале.
Также, по его словам, до 5 миллионов штук увеличены поставки куриных яиц в Монголию, а 51 предприятие имеет возможность отгружать зерно в Китай.
"Экспортный потенциал Кузбасса растёт... Наша продукция востребована благодаря ее высокому качеству. Чтобы усилить экспортные позиции Кузбасса, важно следить за всеми параметрами безопасности", - написал Середюк.
