Кузбасс в 2025 году впервые отправил на экспорт рапсовое масло и пшеницу
Кузбасс в 2025 году впервые отправил на экспорт рапсовое масло и пшеницу
Кемеровская область в 2025 году впервые отправила на экспорт в Китай рапсовое масло, а во Вьетнам пшеницу, сообщил в среду губернатор Илья Середюк.
2026-01-21T07:39+0300
2026-01-21T07:39+0300
экономика
бизнес
китай
вьетнам
кузбасс
НОВОСИБИРСК, 21 янв - ПРАЙМ. Кемеровская область в 2025 году впервые отправила на экспорт в Китай рапсовое масло, а во Вьетнам пшеницу, сообщил в среду губернатор Илья Середюк. "Впервые экспортированы 350 тонн рапсового масла в Китай и 1191 тонна пшеницы во Вьетнам. Мука кузбасского помола поставляется в семь государств, включая новые рынки — ОАЭ и Таиланд", - написал губернатор в Telegram-канале. Также, по его словам, до 5 миллионов штук увеличены поставки куриных яиц в Монголию, а 51 предприятие имеет возможность отгружать зерно в Китай. "Экспортный потенциал Кузбасса растёт... Наша продукция востребована благодаря ее высокому качеству. Чтобы усилить экспортные позиции Кузбасса, важно следить за всеми параметрами безопасности", - написал Середюк.
китай
вьетнам
кузбасс
бизнес, китай, вьетнам, кузбасс
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, КУЗБАСС
07:39 21.01.2026
 
НОВОСИБИРСК, 21 янв - ПРАЙМ. Кемеровская область в 2025 году впервые отправила на экспорт в Китай рапсовое масло, а во Вьетнам пшеницу, сообщил в среду губернатор Илья Середюк.
"Впервые экспортированы 350 тонн рапсового масла в Китай и 1191 тонна пшеницы во Вьетнам. Мука кузбасского помола поставляется в семь государств, включая новые рынки — ОАЭ и Таиланд", - написал губернатор в Telegram-канале.
Также, по его словам, до 5 миллионов штук увеличены поставки куриных яиц в Монголию, а 51 предприятие имеет возможность отгружать зерно в Китай.
"Экспортный потенциал Кузбасса растёт... Наша продукция востребована благодаря ее высокому качеству. Чтобы усилить экспортные позиции Кузбасса, важно следить за всеми параметрами безопасности", - написал Середюк.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала