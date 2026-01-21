Кузбасс в 2025 году впервые отправил на экспорт рапсовое масло и пшеницу

https://1prime.ru/20260121/kuzbass-866733611.html

2026-01-21T07:39+0300

НОВОСИБИРСК, 21 янв - ПРАЙМ. Кемеровская область в 2025 году впервые отправила на экспорт в Китай рапсовое масло, а во Вьетнам пшеницу, сообщил в среду губернатор Илья Середюк. "Впервые экспортированы 350 тонн рапсового масла в Китай и 1191 тонна пшеницы во Вьетнам. Мука кузбасского помола поставляется в семь государств, включая новые рынки — ОАЭ и Таиланд", - написал губернатор в Telegram-канале. Также, по его словам, до 5 миллионов штук увеличены поставки куриных яиц в Монголию, а 51 предприятие имеет возможность отгружать зерно в Китай. "Экспортный потенциал Кузбасса растёт... Наша продукция востребована благодаря ее высокому качеству. Чтобы усилить экспортные позиции Кузбасса, важно следить за всеми параметрами безопасности", - написал Середюк.

