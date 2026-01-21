https://1prime.ru/20260121/lekarstva-866768425.html

Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 21.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы выпускаем 86% всех наименований. Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций", - сказал Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

