Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых - 21.01.2026
Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых
Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы выпускаем 86% всех наименований. Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций", - сказал Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
21:04 21.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия выпускает 86% всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы выпускаем 86% всех наименований. Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций", - сказал Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
таблетки - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму
17 января, 06:48
 
Экономика
 
 
