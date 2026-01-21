Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов

https://1prime.ru/20260121/lekarstva-866768539.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%, в госзаказах - более 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Быстрый рост мощностей наряду с разработкой новых лекарств обеспечил 63-процентную отечественную долю на открытом рынке, если говорить на рынке госзаказов - мы обеспечиваем более 80%", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

