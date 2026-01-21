Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов - 21.01.2026
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов - 21.01.2026, ПРАЙМ
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов
Доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%, в госзаказах - более 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:09+0300
2026-01-21T21:09+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%, в госзаказах - более 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Быстрый рост мощностей наряду с разработкой новых лекарств обеспечил 63-процентную отечественную долю на открытом рынке, если говорить на рынке госзаказов - мы обеспечиваем более 80%", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
бизнес, россия, рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг
21:09 21.01.2026
 
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов

Алиханов: доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%, в госзаказах - более 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Быстрый рост мощностей наряду с разработкой новых лекарств обеспечил 63-процентную отечественную долю на открытом рынке, если говорить на рынке госзаказов - мы обеспечиваем более 80%", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму
17 января, 06:48
17 января, 06:48
 
