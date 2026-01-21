https://1prime.ru/20260121/lekarstva-866768785.html

Не менее десяти фармпроизводств социально важных лекарств появятся в России

Не менее десяти фармпроизводств социально важных лекарств появятся в России - 21.01.2026, ПРАЙМ

Не менее десяти фармпроизводств социально важных лекарств появятся в России

Россия до 2030 года планирует строительство не менее 10 новых фармацевтических производств, которые будут специализироваться на социально важных препаратах,... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T21:18+0300

2026-01-21T21:18+0300

2026-01-21T21:18+0300

экономика

бизнес

рф

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия до 2030 года планирует строительство не менее 10 новых фармацевтических производств, которые будут специализироваться на социально важных препаратах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На наш взгляд, индустриальная база в отрасли в основном уже сформирована. До 2030 года, как я сказал, у нас планируется строительство не менее 10 новых производств. Они будут специализироваться на противоопухолевых, гормональных, радиофармацевтических и других социально важных препаратах", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

https://1prime.ru/20260117/eksport-866599192.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг