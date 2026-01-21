https://1prime.ru/20260121/lekarstva-866768785.html
Не менее десяти фармпроизводств социально важных лекарств появятся в России
2026-01-21T21:18+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия до 2030 года планирует строительство не менее 10 новых фармацевтических производств, которые будут специализироваться на социально важных препаратах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На наш взгляд, индустриальная база в отрасли в основном уже сформирована. До 2030 года, как я сказал, у нас планируется строительство не менее 10 новых производств. Они будут специализироваться на противоопухолевых, гормональных, радиофармацевтических и других социально важных препаратах", - сказал Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
