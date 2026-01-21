Ленинградская область обошла Москву по объему инвестиций в экономику

https://1prime.ru/20260121/lenoblast-866758987.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – ПРАЙМ. Ленинградская область по итогам 2025 года обогнала Москву по объему инвестиций в реальный сектор экономики, заняв первое место в России, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Мы по итогам 2025 года по инвестициям в реальный сектор экономики занимаем первое место в России. Мы обошли город Москва, и для нас это очень почетно, хотя мы понимаем, что конкурировать с Москвой сложно, и не факт, что этот год ... мы эту конкуренцию выдержим", – сказал он журналистам. По словам Дрозденко, ожидается, что по итогам 2025 года инвестиции в промышленность и реальный сектор экономики без учета бюджетных инвестиций в Ленинградской области составят более 1,5 триллиона рублей. При этом общий объем инвестиций составит 7,2 триллиона рублей. "Если взять все инвестиции, включая частные, мы второе место занимаем после Москвы (по итогам 2025 года – ред.)", – отметил губернатор Ленобласти.

