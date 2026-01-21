Лот для повторного аукциона по "Домодедово" опубликовали

https://1prime.ru/20260121/lot-866766510.html

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лот для проведения повторного аукциона по продаже "Домодедово" опубликован, торги пройдут 29 января, сообщается на сайте площадки проведения аукциона "РТС-тендер". "Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие опубликован... Дата проведения торгов 29.01.2026 15:00 (МСК)", - говорится на странице лота. Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе смогут подать заявки с 00.01 мск 22 января по 17.00 мск 28 января. Размер задатка не изменился, он составит 26,5 миллиарда рублей. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

