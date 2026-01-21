https://1prime.ru/20260121/magadan-866729006.html
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей - 21.01.2026, ПРАЙМ
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей
Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T03:27+0300
2026-01-21T03:27+0300
2026-01-21T03:27+0300
экономика
магадан
магаданская область
колыма
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729006.jpg?1768955270
МАГАДАН, 21 янв - ПРАЙМ. Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской области.
"Более одного миллиарда рублей предусмотрено на капремонты многоквартирных домов Колымы в 2026 году. Всего в этом году запланирован ремонт 97 конструктивов в 85 многоквартирных домах. Из областного бюджета на эти цели выделят 512,49 миллиона рублей, а 346,64 миллиона рублей направят из средств взносов собственников жилья. Общая сумма составит 1 146,63 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что особое внимание уделят восстановлению домов в истерическом центре Магадана.
"В текущем году по поручению губернатора Сергея Носова дополнительно планируется восстановление исторического облика фасадов и крыш еще восемь многоквартирных домов, расположенных в границах исторической застройки города Магадана, за счет средств областного бюджета на сумму 287,5 миллиона рублей", — дополнили в ведомстве.
Уточняется, что работы выполнят в рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области".
магадан
магаданская область
колыма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, колыма
Экономика, Магадан, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЫМА
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей
Более миллиарда рублей потратят на капремонт домов в Магадане в 2026 году
МАГАДАН, 21 янв - ПРАЙМ. Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской области.
"Более одного миллиарда рублей предусмотрено на капремонты многоквартирных домов Колымы в 2026 году. Всего в этом году запланирован ремонт 97 конструктивов в 85 многоквартирных домах. Из областного бюджета на эти цели выделят 512,49 миллиона рублей, а 346,64 миллиона рублей направят из средств взносов собственников жилья. Общая сумма составит 1 146,63 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что особое внимание уделят восстановлению домов в истерическом центре Магадана.
"В текущем году по поручению губернатора Сергея Носова дополнительно планируется восстановление исторического облика фасадов и крыш еще восемь многоквартирных домов, расположенных в границах исторической застройки города Магадана, за счет средств областного бюджета на сумму 287,5 миллиона рублей", — дополнили в ведомстве.
Уточняется, что работы выполнят в рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области".