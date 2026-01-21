Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/magadan-866729006.html
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей - 21.01.2026, ПРАЙМ
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей
Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T03:27+0300
2026-01-21T03:27+0300
экономика
магадан
магаданская область
колыма
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729006.jpg?1768955270
МАГАДАН, 21 янв - ПРАЙМ. Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской области. "Более одного миллиарда рублей предусмотрено на капремонты многоквартирных домов Колымы в 2026 году. Всего в этом году запланирован ремонт 97 конструктивов в 85 многоквартирных домах. Из областного бюджета на эти цели выделят 512,49 миллиона рублей, а 346,64 миллиона рублей направят из средств взносов собственников жилья. Общая сумма составит 1 146,63 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Дополняется, что особое внимание уделят восстановлению домов в истерическом центре Магадана. "В текущем году по поручению губернатора Сергея Носова дополнительно планируется восстановление исторического облика фасадов и крыш еще восемь многоквартирных домов, расположенных в границах исторической застройки города Магадана, за счет средств областного бюджета на сумму 287,5 миллиона рублей", — дополнили в ведомстве. Уточняется, что работы выполнят в рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области".
магадан
магаданская область
колыма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магадан, магаданская область, колыма
Экономика, Магадан, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЫМА
03:27 21.01.2026
 
На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей

Более миллиарда рублей потратят на капремонт домов в Магадане в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАГАДАН, 21 янв - ПРАЙМ. Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской области.
"Более одного миллиарда рублей предусмотрено на капремонты многоквартирных домов Колымы в 2026 году. Всего в этом году запланирован ремонт 97 конструктивов в 85 многоквартирных домах. Из областного бюджета на эти цели выделят 512,49 миллиона рублей, а 346,64 миллиона рублей направят из средств взносов собственников жилья. Общая сумма составит 1 146,63 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что особое внимание уделят восстановлению домов в истерическом центре Магадана.
"В текущем году по поручению губернатора Сергея Носова дополнительно планируется восстановление исторического облика фасадов и крыш еще восемь многоквартирных домов, расположенных в границах исторической застройки города Магадана, за счет средств областного бюджета на сумму 287,5 миллиона рублей", — дополнили в ведомстве.
Уточняется, что работы выполнят в рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области".
 
ЭкономикаМагаданМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬКОЛЫМА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала