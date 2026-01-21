На капремонт домов в Магадане в 2026 году потратят более миллиарда рублей

https://1prime.ru/20260121/magadan-866729006.html

МАГАДАН, 21 янв - ПРАЙМ. Более миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт домов в Магадане в 2026 году, половину суммы выделит бюджет региона, сообщает правительство Магаданской области. "Более одного миллиарда рублей предусмотрено на капремонты многоквартирных домов Колымы в 2026 году. Всего в этом году запланирован ремонт 97 конструктивов в 85 многоквартирных домах. Из областного бюджета на эти цели выделят 512,49 миллиона рублей, а 346,64 миллиона рублей направят из средств взносов собственников жилья. Общая сумма составит 1 146,63 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Дополняется, что особое внимание уделят восстановлению домов в истерическом центре Магадана. "В текущем году по поручению губернатора Сергея Носова дополнительно планируется восстановление исторического облика фасадов и крыш еще восемь многоквартирных домов, расположенных в границах исторической застройки города Магадана, за счет средств областного бюджета на сумму 287,5 миллиона рублей", — дополнили в ведомстве. Уточняется, что работы выполнят в рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области".

