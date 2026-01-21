https://1prime.ru/20260121/markirovka-866750854.html
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке мясных изделий
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке мясных изделий, в том числе колбас, до 31 августа 2026 года, соответствующий проект постановления опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Проект постановления разработан во исполнение пункта 1 протокола совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации… Д.Ю. Григоренко от 22 декабря 2025 г. …, согласно которому Минпромторгу России поручено обеспечить продление до 31 августа 2026 г. эксперимента по мясным изделиям и внести в установленном порядке в правительство Российской Федерации соответствующий проект постановления. Срок - 1 февраля 2026 г", - сказано в пояснительной записке к документу. Изначально планировалось, что эксперимент по маркировке мясных изделий, включая колбасные и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, упакованных в потребительскую упаковку, завершится 28 февраля 2026 года, а с 1 марта заработает обязательная маркировка в системе "Честный знак". "Продление эксперимента позволит позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов по нанесению средств идентификации на упаковку мясных изделий и взаимодействию с информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке", - говорится в пояснительной записке.
