Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/mayning-866733976.html
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг - 21.01.2026, ПРАЙМ
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T08:11+0300
2026-01-21T08:11+0300
общество
россия
николай шульгинов
госдума
технологии
майнинг
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863963751_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_34ff01e17d635ef6ce07bcc710fac613.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. "Следующим этапом в разработке правовых средств борьбы с нелегальным майнингом, безусловно, должно стать установление уголовной ответственности за эти противоправные деяния... мы поддержим любой подход, касающийся пресечения таких нарушений", - сказал он. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863963751_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_6b7ff558974ad26c853ef9f2edbc4df2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, николай шульгинов, госдума, технологии, майнинг, криптовалюта
Общество , РОССИЯ, Николай Шульгинов, Госдума, Технологии, майнинг, криптовалюта
08:11 21.01.2026
 
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг

Шульгинов призвал ввести уголовную ответственность для борьбы с нелегальным майнингом

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"Следующим этапом в разработке правовых средств борьбы с нелегальным майнингом, безусловно, должно стать установление уголовной ответственности за эти противоправные деяния... мы поддержим любой подход, касающийся пресечения таких нарушений", - сказал он.
Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.
 
ОбществоРОССИЯНиколай ШульгиновГосдумаТехнологиимайнингкриптовалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала