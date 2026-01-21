https://1prime.ru/20260121/mayning-866733976.html
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
общество
россия
николай шульгинов
госдума
технологии
майнинг
криптовалюта
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. "Следующим этапом в разработке правовых средств борьбы с нелегальным майнингом, безусловно, должно стать установление уголовной ответственности за эти противоправные деяния... мы поддержим любой подход, касающийся пресечения таких нарушений", - сказал он. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.
