В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг

21.01.2026

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. "Следующим этапом в разработке правовых средств борьбы с нелегальным майнингом, безусловно, должно стать установление уголовной ответственности за эти противоправные деяния... мы поддержим любой подход, касающийся пресечения таких нарушений", - сказал он. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.

