Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/mayning-866746690.html
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют
Майнинг криптовалют нужно доработать, чтобы он шел на пользу России, например, использовать его для расчетов по обязательствам, но только под контролем... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:57+0300
2026-01-21T11:57+0300
экономика
финансы
россия
николай шульгинов
госдума
фнс россии
майнинг
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/17/828411700_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_660a75d7cd7a8cfa8abf4184d5c401c9.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют нужно доработать, чтобы он шел на пользу России, например, использовать его для расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. Одна из проблем, по его словам, заключается в том, что, хотя в России майнить можно, национальных криптобирж для ее оборота нет и все средства выводятся за пределы страны. "Считаю, что, если уже легализовано одно, то нужно оперативно совершенствовать остальное, чтобы майнинг шел на пользу стране. Например, криптовалюту в определенных случаях целесообразно использовать для тех же расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, включая силовые", - сказал Шульгинов.Он обратил внимание на то, что так как в правовом отношении майнинг - относительно новое явление, сейчас его регулирование создает парадоксальную ситуацию, когда за счет низких тарифов на электроэнергию для населения граждане под видом бытовой деятельности занимаются приносящим десятки миллионов рублей майнингом, но не платят соразмерные налоги, установленные для бизнеса, и не вносят свой вклад в ВВП. Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день рынок майнинга формально разделился на легальный и нелегальный. При этом официальная статистика на этот счет отсутствует. "Называются разные цифры, сколько в России зафиксировано уникальных случаев майнинга, сколько функционирует майнинговых ферм, сколько майнеров состоит в реестре ФНС, но они порой отличаются в разы", - сказал Шульгинов. По его словам, точная цифра налоговых поступлений от майнинга в бюджет будет известна в марте, при сдаче деклараций на доход физических лиц и прибыль организаций. "Но и эти сведения вряд ли будут репрезентативны, поскольку на практике в декларациях такая деятельность маскируется под другие услуги, что не позволит "окрасить" доход именно от майнинга, плюс не решена давнишняя проблема с ОКВЭД по этому виду деятельности", - добавил Шульгинов.
https://1prime.ru/20260121/mayning-866741553.html
https://1prime.ru/20260121/mayning-866733976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/17/828411700_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_e5302e23bb1b78168bda9c00ed21c5e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, николай шульгинов, госдума, фнс россии, майнинг, криптовалюта
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Николай Шульгинов, Госдума, ФНС России, майнинг, криптовалюта
11:57 21.01.2026
 
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют

Депутат Шульгинов призвал доработать майнинг криптовалют, чтобы он шел на пользу России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют нужно доработать, чтобы он шел на пользу России, например, использовать его для расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
Одна из проблем, по его словам, заключается в том, что, хотя в России майнить можно, национальных криптобирж для ее оборота нет и все средства выводятся за пределы страны.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Госдуме оценили эффект от запрета майнинга криптовалют в регионах
11:05
"Считаю, что, если уже легализовано одно, то нужно оперативно совершенствовать остальное, чтобы майнинг шел на пользу стране. Например, криптовалюту в определенных случаях целесообразно использовать для тех же расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, включая силовые", - сказал Шульгинов.
Он обратил внимание на то, что так как в правовом отношении майнинг - относительно новое явление, сейчас его регулирование создает парадоксальную ситуацию, когда за счет низких тарифов на электроэнергию для населения граждане под видом бытовой деятельности занимаются приносящим десятки миллионов рублей майнингом, но не платят соразмерные налоги, установленные для бизнеса, и не вносят свой вклад в ВВП.
Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день рынок майнинга формально разделился на легальный и нелегальный. При этом официальная статистика на этот счет отсутствует.
"Называются разные цифры, сколько в России зафиксировано уникальных случаев майнинга, сколько функционирует майнинговых ферм, сколько майнеров состоит в реестре ФНС, но они порой отличаются в разы", - сказал Шульгинов.
По его словам, точная цифра налоговых поступлений от майнинга в бюджет будет известна в марте, при сдаче деклараций на доход физических лиц и прибыль организаций.
"Но и эти сведения вряд ли будут репрезентативны, поскольку на практике в декларациях такая деятельность маскируется под другие услуги, что не позволит "окрасить" доход именно от майнинга, плюс не решена давнишняя проблема с ОКВЭД по этому виду деятельности", - добавил Шульгинов.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
08:11
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯНиколай ШульгиновГосдумаФНС Россиимайнингкриптовалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала