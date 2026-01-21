https://1prime.ru/20260121/mayning-866746690.html

В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют

экономика

финансы

россия

николай шульгинов

госдума

фнс россии

майнинг

криптовалюта

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют нужно доработать, чтобы он шел на пользу России, например, использовать его для расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. Одна из проблем, по его словам, заключается в том, что, хотя в России майнить можно, национальных криптобирж для ее оборота нет и все средства выводятся за пределы страны. "Считаю, что, если уже легализовано одно, то нужно оперативно совершенствовать остальное, чтобы майнинг шел на пользу стране. Например, криптовалюту в определенных случаях целесообразно использовать для тех же расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, включая силовые", - сказал Шульгинов.Он обратил внимание на то, что так как в правовом отношении майнинг - относительно новое явление, сейчас его регулирование создает парадоксальную ситуацию, когда за счет низких тарифов на электроэнергию для населения граждане под видом бытовой деятельности занимаются приносящим десятки миллионов рублей майнингом, но не платят соразмерные налоги, установленные для бизнеса, и не вносят свой вклад в ВВП. Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день рынок майнинга формально разделился на легальный и нелегальный. При этом официальная статистика на этот счет отсутствует. "Называются разные цифры, сколько в России зафиксировано уникальных случаев майнинга, сколько функционирует майнинговых ферм, сколько майнеров состоит в реестре ФНС, но они порой отличаются в разы", - сказал Шульгинов. По его словам, точная цифра налоговых поступлений от майнинга в бюджет будет известна в марте, при сдаче деклараций на доход физических лиц и прибыль организаций. "Но и эти сведения вряд ли будут репрезентативны, поскольку на практике в декларациях такая деятельность маскируется под другие услуги, что не позволит "окрасить" доход именно от майнинга, плюс не решена давнишняя проблема с ОКВЭД по этому виду деятельности", - добавил Шульгинов.

