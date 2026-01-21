Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой выпуск рафинированной меди за 11 месяцев вырос на 4,2%
Мировой выпуск рафинированной меди за 11 месяцев вырос на 4,2%
2026-01-21T22:22+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в январе-ноябре 2025 года выросло на 4,2% в годовом выражении - до 26,106 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 4,2% за первые 11 месяцев 2025 года, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) выросло на 4%, а вторичное производство (из лома) – на 5,8%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за этот период составило 26,106 миллиона тонн против 25,041 миллиона тонн за аналогичный период предыдущего года. Глобальное видимое потребление рафинированной меди за отчетный период выросло примерно на 4% - до 25,901 миллиона тонн против 24,937 миллиона тонн годом ранее. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам января-ноября демонстрирует профицит в размере около 206 тысяч тонн, следует из данных таблицы. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 1% - до 21,081 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 80,9% с 84,1% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,6% с 80,5%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
промышленность, португалия
Экономика, Промышленность, ПОРТУГАЛИЯ
22:22 21.01.2026
 
Мировой выпуск рафинированной меди за 11 месяцев вырос на 4,2%

ICSG: мировой выпуск рафинированной меди за 11 месяцев вырос на 4,2%, до 26,1 млн тонн

Листы меди
Листы меди
Листы меди. Архивное фото
© Unsplash/Scott Webb
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в январе-ноябре 2025 года выросло на 4,2% в годовом выражении - до 26,106 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG).
"Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 4,2% за первые 11 месяцев 2025 года, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) выросло на 4%, а вторичное производство (из лома) – на 5,8%", - сказано в сообщении.
Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за этот период составило 26,106 миллиона тонн против 25,041 миллиона тонн за аналогичный период предыдущего года.
Глобальное видимое потребление рафинированной меди за отчетный период выросло примерно на 4% - до 25,901 миллиона тонн против 24,937 миллиона тонн годом ранее.
Таким образом, рынок "красного металла" по итогам января-ноября демонстрирует профицит в размере около 206 тысяч тонн, следует из данных таблицы.
При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 1% - до 21,081 миллиона тонн.
Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 80,9% с 84,1% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,6% с 80,5%.
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Китай нарастил экспорт меди на американский рынок до максимума
20 января, 18:05
 
