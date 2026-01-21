Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц
БЕРЛИН, 21 янв - ПРАЙМ. Решение Европарламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитическую ситуацию, заявил в среду канцлер Германии Фридрих Мерц. Депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами-участницами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствии законам европейского интеграционного объединения. "Решение Европейского парламента по соглашению с Меркосур прискорбно. Оно не учитывает геополитическую ситуацию. Мы убеждены в законности соглашения. Никаких больше задержек", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х. Европейский союз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Евросоюза прокатилась волна массовых демонстраций фермеров против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами.
17:00 21.01.2026
 
Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц

Заголовок открываемого материала