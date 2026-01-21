https://1prime.ru/20260121/merts-866759115.html

Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц

Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц - 21.01.2026, ПРАЙМ

Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц

Решение Европарламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитическую... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T17:00+0300

2026-01-21T17:00+0300

2026-01-21T17:00+0300

экономика

финансы

германия

европа

фридрих мерц

еп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

БЕРЛИН, 21 янв - ПРАЙМ. Решение Европарламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитическую ситуацию, заявил в среду канцлер Германии Фридрих Мерц. Депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами-участницами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствии законам европейского интеграционного объединения. "Решение Европейского парламента по соглашению с Меркосур прискорбно. Оно не учитывает геополитическую ситуацию. Мы убеждены в законности соглашения. Никаких больше задержек", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х. Европейский союз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Евросоюза прокатилась волна массовых демонстраций фермеров против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами.

https://1prime.ru/20260118/merts-866644312.html

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, германия, европа, фридрих мерц, еп, ес