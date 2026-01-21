Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин в январе компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из ФНБ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/minfin-866737398.html
Минфин в январе компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из ФНБ
Минфин в январе компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из ФНБ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Минфин в январе компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из ФНБ
Минфин РФ в январе для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов направит 230 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T10:03+0300
2026-01-21T10:03+0300
экономика
финансы
рф
владимир колычев
фнб
россия
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ в январе для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов направит 230 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Уже в январе в целях компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, мы из ФНБ их компенсируем, 230 миллиардов уже компенсируем в январе. И дальше так ежемесячно продолжится, но в зависимости от того, какая цена на нефть будет. Не обязательно в таких объемах, может и пополнять будем, как вы говорите, когда-нибудь. В этом году", - отметил Колычев. Бюджет РФ в прошлом году получил дополнительные нефтегазовые доходы, превысившие объем базовых, и за счет этого в 2026 году ФНБ будет пополнен на 80 миллиардов рублей, сообщил замминистра. "Что важно для бюджетной конструкции – это базовые нефтегазовые доходы, и бюджет в прошлом году превысил их объем. Немного, но более-менее на том уровне они и сложились, на 80 миллиардов пополним ФНБ за счет этого в этом году", - сказал Колычев. Структуру ФНБ Минфин не планирует менять, также отметил Колычев. "Недружественные валюты мы не собираемся возвращать. Из дружественных самая ликвидная - юань. Про остальные пока рано говорить. Ну и золото, которое сохранит ликвидность, и плюс сейчас еще и в ценах растет хорошо", - сказал он. Объем ФНБ на 1 января 2026 года составил 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2025 год, или 13,415 триллиона рублей, объем ликвидных активов фонда за декабрь сократился на 29,68 миллиарда рублей и на 1 января 2026 года, составив 4,085 триллиона рублей (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), сообщил накануне Минфин. По словам Колычева, менявшиеся в течение прошлого года прогнозы по объему нефтегазовых доходов - это нормально: так как цена на нефть подвижная, то и прогнозы вместе с ней двигаются. "В этом плане ничего страшного нет. Именно для этого бюджетные правила и придуманы, чтобы эту подвижность нивелировать, ее эффект на экономику", - подчеркнул замминистра. "Начало года интересное выдалось, ну и конец прошлого года, соответственно, цены действительно ниже существенно, чем базовые наши отсечки. Это в принципе говорит о том, что правительство вовремя приняло решение о том, что надо постепенно отсечку снижать", - добавил он. Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, владимир колычев, фнб, россия, минфин рф
Экономика, Финансы, РФ, Владимир Колычев, ФНБ, РОССИЯ, Минфин РФ
10:03 21.01.2026
 
Минфин в январе компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из ФНБ

Минфин в январе направит из ФНБ 230 млрд руб из-за выпадающих нефтегазовых доходов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРосссийские рубли
Росссийские рубли - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Росссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ в январе для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов направит 230 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Уже в январе в целях компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, мы из ФНБ их компенсируем, 230 миллиардов уже компенсируем в январе. И дальше так ежемесячно продолжится, но в зависимости от того, какая цена на нефть будет. Не обязательно в таких объемах, может и пополнять будем, как вы говорите, когда-нибудь. В этом году", - отметил Колычев.
Бюджет РФ в прошлом году получил дополнительные нефтегазовые доходы, превысившие объем базовых, и за счет этого в 2026 году ФНБ будет пополнен на 80 миллиардов рублей, сообщил замминистра.
"Что важно для бюджетной конструкции – это базовые нефтегазовые доходы, и бюджет в прошлом году превысил их объем. Немного, но более-менее на том уровне они и сложились, на 80 миллиардов пополним ФНБ за счет этого в этом году", - сказал Колычев.
Структуру ФНБ Минфин не планирует менять, также отметил Колычев. "Недружественные валюты мы не собираемся возвращать. Из дружественных самая ликвидная - юань. Про остальные пока рано говорить. Ну и золото, которое сохранит ликвидность, и плюс сейчас еще и в ценах растет хорошо", - сказал он.
Объем ФНБ на 1 января 2026 года составил 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2025 год, или 13,415 триллиона рублей, объем ликвидных активов фонда за декабрь сократился на 29,68 миллиарда рублей и на 1 января 2026 года, составив 4,085 триллиона рублей (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), сообщил накануне Минфин.
По словам Колычева, менявшиеся в течение прошлого года прогнозы по объему нефтегазовых доходов - это нормально: так как цена на нефть подвижная, то и прогнозы вместе с ней двигаются. "В этом плане ничего страшного нет. Именно для этого бюджетные правила и придуманы, чтобы эту подвижность нивелировать, ее эффект на экономику", - подчеркнул замминистра.
"Начало года интересное выдалось, ну и конец прошлого года, соответственно, цены действительно ниже существенно, чем базовые наши отсечки. Это в принципе говорит о том, что правительство вовремя приняло решение о том, что надо постепенно отсечку снижать", - добавил он.
Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.
 
ЭкономикаФинансыРФВладимир КолычевФНБРОССИЯМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала