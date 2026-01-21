Минфин в январе компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из ФНБ

https://1prime.ru/20260121/minfin-866737398.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ в январе для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов направит 230 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Уже в январе в целях компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, мы из ФНБ их компенсируем, 230 миллиардов уже компенсируем в январе. И дальше так ежемесячно продолжится, но в зависимости от того, какая цена на нефть будет. Не обязательно в таких объемах, может и пополнять будем, как вы говорите, когда-нибудь. В этом году", - отметил Колычев. Бюджет РФ в прошлом году получил дополнительные нефтегазовые доходы, превысившие объем базовых, и за счет этого в 2026 году ФНБ будет пополнен на 80 миллиардов рублей, сообщил замминистра. "Что важно для бюджетной конструкции – это базовые нефтегазовые доходы, и бюджет в прошлом году превысил их объем. Немного, но более-менее на том уровне они и сложились, на 80 миллиардов пополним ФНБ за счет этого в этом году", - сказал Колычев. Структуру ФНБ Минфин не планирует менять, также отметил Колычев. "Недружественные валюты мы не собираемся возвращать. Из дружественных самая ликвидная - юань. Про остальные пока рано говорить. Ну и золото, которое сохранит ликвидность, и плюс сейчас еще и в ценах растет хорошо", - сказал он. Объем ФНБ на 1 января 2026 года составил 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2025 год, или 13,415 триллиона рублей, объем ликвидных активов фонда за декабрь сократился на 29,68 миллиарда рублей и на 1 января 2026 года, составив 4,085 триллиона рублей (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), сообщил накануне Минфин. По словам Колычева, менявшиеся в течение прошлого года прогнозы по объему нефтегазовых доходов - это нормально: так как цена на нефть подвижная, то и прогнозы вместе с ней двигаются. "В этом плане ничего страшного нет. Именно для этого бюджетные правила и придуманы, чтобы эту подвижность нивелировать, ее эффект на экономику", - подчеркнул замминистра. "Начало года интересное выдалось, ну и конец прошлого года, соответственно, цены действительно ниже существенно, чем базовые наши отсечки. Это в принципе говорит о том, что правительство вовремя приняло решение о том, что надо постепенно отсечку снижать", - добавил он. Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.

