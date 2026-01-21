https://1prime.ru/20260121/minfin-866766375.html
Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 68 миллиардов рублей
21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 68 миллиардов рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 14,95 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 56,941 миллиарда. Цена отсечения составила 79,8112% от номинала, средневзвешенная цена - 79,8785% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,66% годовых, средневзвешенная доходность - 14,64% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 50,861 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 74,558 миллиарда. Цена отсечения составила 61,6841% от номинала, средневзвешенная цена - 61,7155% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,71% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,71% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26230 на 2,15 миллиарда рублей. Оба аукциона прошли с премией по средневзвешенной доходности в размере 9 базисных пунктов к среднему уровню вторичного рынка, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин РФ по итогам двух прошедших в январе аукционных дней разместил гособлигации на 95 миллиардов рублей, обеспечив на 8% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 1,2 триллиона рублей, подсчитал Ермак.
