Минтранс ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в России до 50% - 21.01.2026
Минтранс ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в России до 50%
2026-01-21T16:42+0300
2026-01-21T16:58+0300
16:42 21.01.2026 (обновлено: 16:58 21.01.2026)
 
Минтранс ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в России до 50%

Минтранс РФ к 2050 г ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в России до 50%

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в стране к 2050 году до 50% благодаря принятию закона о регулировании высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом.
Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
"Принятие проекта федерального закона после окончания срока действия экспериментальных правовых режимов... позволит "легализовать" движение ВАТС на всех автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации. Ожидается, что к 2050 году Россия станет лидером по внедрению беспилотных технологий, а 50% всех транспортных средств будут являться беспилотными", - пишет министерство в пояснительной записке к документу.
Минтранс также ожидает, что повсеместное использование ВАТС на территории РФ позволит снизить стоимость доставки грузов на 30%, а риск аварийных ситуаций на 20%. По имеющимся у министерства данным, отсутствие водителя за рулем позволит экономить порядка 16 миллионов рублей в год при парке беспилотных авто в 100 штук. Как отмечается в пояснительной записке, до 2030 года парк ВАТС в РФ доложен составить 1700 единиц.
Сейчас в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках этого ЭПР на ряде российских трасс с 2023 года тестируются беспилотные грузовики. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.
Помимо этого, с 2018 года в ряде регионов РФ в тестовом режиме работают беспилотные такси "Яндекса".
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
