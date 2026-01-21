https://1prime.ru/20260121/mintrans-866758515.html

Минтранс ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в России до 50%

экономика

бизнес

россия

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает увеличение доли беспилотного транспорта в стране к 2050 году до 50% благодаря принятию закона о регулировании высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом. Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года."Принятие проекта федерального закона после окончания срока действия экспериментальных правовых режимов... позволит "легализовать" движение ВАТС на всех автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации. Ожидается, что к 2050 году Россия станет лидером по внедрению беспилотных технологий, а 50% всех транспортных средств будут являться беспилотными", - пишет министерство в пояснительной записке к документу.Минтранс также ожидает, что повсеместное использование ВАТС на территории РФ позволит снизить стоимость доставки грузов на 30%, а риск аварийных ситуаций на 20%. По имеющимся у министерства данным, отсутствие водителя за рулем позволит экономить порядка 16 миллионов рублей в год при парке беспилотных авто в 100 штук. Как отмечается в пояснительной записке, до 2030 года парк ВАТС в РФ доложен составить 1700 единиц.Сейчас в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках этого ЭПР на ряде российских трасс с 2023 года тестируются беспилотные грузовики. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.Помимо этого, с 2018 года в ряде регионов РФ в тестовом режиме работают беспилотные такси "Яндекса".

