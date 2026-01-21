Глава Минтранса ответил на заявления о высокой цене аэропорта "Домодедово"

https://1prime.ru/20260121/mintrans-866760281.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стартовую стоимость аэропорта "Домодедово" определил независимый оценщик, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в ответ на заявления о высокой цене актива. Ранее несколько потенциальных инвесторов отметили завышенную стоимость аэропорта "Домодедово". Так, бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что справедливая стоимость актива - 40 миллиардов рублей вместо заявленных 132 миллиардов, а аэропорт "Шереметьево" отмечал, что готов участвовать в аукционе, если он будет проводиться на понижение цены. "Цену определила независимая оценочная организация", - прокомментировал Никитин заявленную стоимость аэропорта. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Организатор торгов, банк ПСБ, сообщил РИА Новости, что 29 января будет проведен повторный аукцион - на понижение цены. Начальная цена аэропорта останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения стоимости составит 10%, максимально цена может упасть на 50%. Прием заявок на участие в аукционе будет открыт 22 января. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей, принадлежащих ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

