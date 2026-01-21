https://1prime.ru/20260121/mintrans-866761225.html

Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов

Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов - 21.01.2026, ПРАЙМ

Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов

Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T18:08+0300

2026-01-21T18:08+0300

2026-01-21T18:08+0300

экономика

россия

бизнес

анапа

белгород

брянск

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отвечая на вопрос РИА Новости. "Здесь исходим прежде всего из вопросов безопасности. С коллегами из силовых ведомств будем продолжать работу", - сказал Никитин. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре - аэропорт Краснодара.

https://1prime.ru/20260121/mintrans-866756343.html

анапа

белгород

брянск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, анапа, белгород, брянск