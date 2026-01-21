Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов - 21.01.2026, ПРАЙМ
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отвечая на вопрос РИА Новости. "Здесь исходим прежде всего из вопросов безопасности. С коллегами из силовых ведомств будем продолжать работу", - сказал Никитин. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре - аэропорт Краснодара.
18:08 21.01.2026
 
Минтранс работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году аэропортов

© РИА Новости . Мария Девахина
Здание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Министерство транспорта России продолжает работу по возобновлению функционирования закрытых в 2022 году аэропортов ряда российских регионов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Здесь исходим прежде всего из вопросов безопасности. С коллегами из силовых ведомств будем продолжать работу", - сказал Никитин.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре - аэропорт Краснодара.
