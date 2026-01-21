Минтранс ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся

https://1prime.ru/20260121/mintrans-866761377.html

21.01.2026

Минтранс РФ ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся и его судьба будет счастливой, заявил министр Андрей Никитин.

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся и его судьба будет счастливой, заявил министр Андрей Никитин. "Конечно. Мы переживаем за аэропорт и уверены, что его судьба будет счастливой", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости, ожидает ли Минтранс, что инвесторы найдутся. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Организатор торгов, банк ПСБ, сообщил РИА Новости, что 29 января будет проведен повторный аукцион - на понижение цены. Начальная цена аэропорта останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения стоимости составит 10%, максимально цена может упасть на 50%. Прием заявок на участие в аукционе будет открыт 22 января. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

