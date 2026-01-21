https://1prime.ru/20260121/moloko-866745850.html
Патрушев рассказал о достижениях России в производстве молока
Патрушев рассказал о достижениях России в производстве молока - 21.01.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о достижениях России в производстве молока
21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству сырого молока - по итогам 2025 года его объем составил 34,3 миллиона тонн, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Для начала, в целом, можно сказать о том, что молочное направление у нас в стране продолжает стабильно развиваться. По предварительным данным, 2025 год был для нас рекордным. В России произведено 34,3 миллиона тонн молока. Практически наивысший результат за последние 30 лет", - сказал он на третьем Форуме лидеров молочной индустрии.Патрушев отметил, что по основным молочным категориям сохранилась положительная динамика производства. Например, увеличился выпуск сухого и питьевого молока, сливочного масла, сыров и творога. По его словам, это способствовало росту в прошлом году среднедушевого потребления молочной продукции.Помимо этого, экспортная выручка от поставок российской молочной продукции в 2025 году увеличилась на 13%. По отдельным позициям, в частности по мороженому, прирост достиг почти 30%.Вице-премьер напомнил, что России к 2030 году необходимо производить не менее 38,5 миллиона тонн сырого молока.
Патрушев рассказал о достижениях России в производстве молока
Патрушев: Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству молока