Патрушев рассказал, как увеличить производство молока в России

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Для увеличения производства российского молока необходимо активно работать над снижением потерь продукции и ресурсов, в первую очередь за счет повышения кормовой базы и автоматизации процессов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В животноводческом блоке активно необходимо работать над снижением потерь продукции и ресурсов. В первую очередь за счет повышения кормовой базы, а также через автоматизацию процессов", - заявил Патрушев, выступая на третьем Форуме лидеров молочной индустрии. Он также отметил, что развитие животноводства невозможно без укрепления генетического потенциала. "Всего за несколько лет нам в объемах сырого молока предстоит прирасти более чем на 4 с лишним миллиона тонн. Ну и, конечно, за счет просто формального увеличения поголовья это сделать уже не получится. Все... здесь сидящие понимают, что речь идет на сегодняшний день в первую очередь об увеличении продуктивности наших животных", - объяснил Патрушев. По его словам, в настоящее время российские племенные хозяйства обеспечивают среднюю продуктивность на уровне порядка 10 тысяч килограммов на одну корову в год. "Нужно стремиться, конечно же, к таким показателям уже и в товарных хозяйствах. Работа ведется совместно с бизнесом в рамках нашего нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - указал Патрушев. В 2026 году на исследования выделено больше 650 миллионов рублей, пояснил вице-премьер. "Ожидается, что за счет применения геномной селекции и других методов к 2030 году средняя продуктивность наших животных должна увеличиться уже приблизительно до 11 тысяч килограммов молока в год на одну корову", - сказал он. Результаты исследований будут попадать в федеральную государственную информационную систему племенных ресурсов, которая должна заработать с 1 марта текущего года, заключил Патрушев. Ее появление станет основой для создания в России первой собственной базы племенных животных - это даст возможность подбирать животных с лучшими характеристиками для повышения генетического потенциала и продуктивности.

