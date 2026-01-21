https://1prime.ru/20260121/moloko-866752546.html

Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3 процента

Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3 процента - 21.01.2026, ПРАЙМ

Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3 процента

Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3%, целевой показатель на 2030 год составляет 90%, следует из презентации главы Минсельхоза РФ Оксаны... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T13:45+0300

2026-01-21T13:45+0300

2026-01-21T14:11+0300

россия

рф

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

молоко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860892550_40:0:3231:1795_1920x0_80_0_0_1a1912d9f6ee00a4399b955b92d6b307.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3%, целевой показатель на 2030 год составляет 90%, следует из презентации главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, представленной на третьем Форуме лидеров молочной индустрии. По данным презентации, экспорт молочной продукции в пересчете на молоко в 2025 году составил 600 тысяч тонн. В 2030 он должен достичь 1,2 миллиона тонн. Ранее в среду вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству сырого молока - по итогам 2025 года его объем составил 34,3 миллиона тонн. При этом целевой показатель на 2030 год составляет 38,5 миллиона тонн сырого молока в год.

https://1prime.ru/20260121/moloko-866745850.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз, молоко