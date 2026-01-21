Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3 процента

https://1prime.ru/20260121/moloko-866752546.html
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Самообеспечение России молоком в 2025 году достигло 85,3%, целевой показатель на 2030 год составляет 90%, следует из презентации главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, представленной на третьем Форуме лидеров молочной индустрии. По данным презентации, экспорт молочной продукции в пересчете на молоко в 2025 году составил 600 тысяч тонн. В 2030 он должен достичь 1,2 миллиона тонн. Ранее в среду вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству сырого молока - по итогам 2025 года его объем составил 34,3 миллиона тонн. При этом целевой показатель на 2030 год составляет 38,5 миллиона тонн сырого молока в год.
