https://1prime.ru/20260121/morkollegiya-866754426.html

Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права

2026-01-21T15:01+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президиум Морской коллегии РФ выработал меры реагирования на нарушения недружественными странами норм международного морского права, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Морколлегии. Заседание президиума провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права. Об итогах заседания и выработанных мерах реагирования председатель Морской коллегии проинформирует президента России", - говорится в сообщении.

россия, рф, владимир путин, николай патрушев, в мире