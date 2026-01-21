Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права - 21.01.2026
Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права
Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права - 21.01.2026, ПРАЙМ
Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права
Президиум Морской коллегии РФ выработал меры реагирования на нарушения недружественными странами норм международного морского права, о них будет доложено... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T15:01+0300
2026-01-21T15:01+0300
россия
рф
владимир путин
николай патрушев
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b6dfd2719efc6d0f0a3242e059e40d8a.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президиум Морской коллегии РФ выработал меры реагирования на нарушения недружественными странами норм международного морского права, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Морколлегии. Заседание президиума провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права. Об итогах заседания и выработанных мерах реагирования председатель Морской коллегии проинформирует президента России", - говорится в сообщении.
рф
россия, рф, владимир путин, николай патрушев, в мире
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Николай Патрушев, В мире
15:01 21.01.2026
 
Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права

Морколлегия доложит Путину о реагировании на нарушения международного морского права

Нефтяной танкер в море
Нефтяной танкер в море. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президиум Морской коллегии РФ выработал меры реагирования на нарушения недружественными странами норм международного морского права, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Морколлегии.
Заседание президиума провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права. Об итогах заседания и выработанных мерах реагирования председатель Морской коллегии проинформирует президента России", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯРФВладимир ПутинНиколай ПатрушевВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала