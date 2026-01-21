https://1prime.ru/20260121/morkollegiya-866754426.html
Морколлегия выработала меры реагирования на нарушения норм морского права
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президиум Морской коллегии РФ выработал меры реагирования на нарушения недружественными странами норм международного морского права, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Морколлегии. Заседание президиума провел помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права. Об итогах заседания и выработанных мерах реагирования председатель Морской коллегии проинформирует президента России", - говорится в сообщении.
